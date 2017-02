Reputationsmanager: Internet-Einträge löschen möglich?

Berlin (ots) - Viele Unternehmen oder auch Personen machen sichGedanken, wie sie Internet-Einträge löschen oder verschwinden lassenkönnen. Die Gründe dafür, dieses zu veranlassen, sind vielfältig. Malgeht es um falsche oder fehlerhafte Berichterstattung, mal sindBeiträge veraltet, manchmal ist Verleumdung im Spiel oder die(kritischen) Äußerungen passen nicht zu dem Bild, welches eine Firmavon sich nach außen transportieren will. Eine Löschung bestimmterBeiträge, Posts oder Kommentare bedeutet für viele Unternehmen, diesich mit dieser Problematik auseinandersetzen müssen, die Chance aufeinen Neuanfang oder einen "Relaunch", der dem operativen(Tages-)Geschäft eine neue Ausgangssituation geben kann. Da etwa 90%der Internet-User im "Netz" nach Bewertungen, Referenzen oderErfahrungsberichten suchen, bevor sie sich für einen Lieferanten oderDienstleister entscheiden, kann es ein entscheidenderWettbewerbsvorteil sein, wenn in Verbindung zum Namen desUnternehmens oder Anbieters keine negativen Assoziationen zu findensind. Natürlich bemühen sich die meisten Firmen, Institutionen oderauch Personen, die mit eigener Online-Präsenz Geschäfte machen,darum, dass es keine Gründe für Kritik gibt. Allerdings ist diesnicht immer einfach, da die meisten Internetnutzer eher dazu neigen,sich negativ zu äußern statt positive Bewertungen abzugeben. Das gehtso weit, dass Firmen in ihrer Existenz bedroht sind oder auf deranderen Seite der gute Ruf einer Person komplett ruiniert wird. Hierist guter Rat teuer - oder auch nicht, wenn man überlegt, dass eingutes Reputationsmanagement für die Beseitigung derartiger Problemesorgen kann.Es gibt tatsächlich verschiedene Mechanismen, die es möglichmachen, Internet-Einträge löschen zu lassen. Das müssen nicht immertechnische Maßnahmen sein, manchmal hilft bloße Diplomatie, umEinfluss auf die Urheber von Einträgen zu nehmen. Oder man bemüht dieJuristen, die die rechtliche Seite der Online-Rechtsprechung genaukennen. Für alles braucht man in der Regel aber kompetente Ratgeberwie die Reputationsmanager der RH Reputation GmbH, die dieentscheidenden Schritte einleiten, um geeignete Maßnahmen für diejeweilige Situation umzusetzen.Bei einer ersten Auseinandersetzung mit der Gesamtsituation,stellt sich die Frage des "Warum"? Warum wird eine Firma, Institutionoder Person in den Suchmaschinen kritisiert, schlecht bewertet odersogar diffamiert? Ist die Kritik berechtigt, entspricht sie derWahrheit und ist sie noch zeitgemäß? In jedem Fall beginnen dieMitarbeiter von RH Reputation damit, die jeweilige Situation zubewerten und festzustellen, welche Maßnahmen zur Lösung derProblematik angemessen sind. Im ersten Schritt nimmt man Kontakt aufmit dem Urheber des Beitrags auf. Mit diesem bespricht man, ob eineLöschung möglich ist. Dabei ist es durchaus möglich, wie dieErfahrung zeigt, selbst redaktionelle Artikel von namhaften Medienoder Verlagen auf diplomatischem Weg löschen zu lassen. Andererseitserlauben es die guten juristischen Kontakte von RH Reputation, dassTexte, die in Suchmaschinen wie Google zu finden sind, deindiziertwerden und somit aus dem Blickfeld der Leser verschwinden.Als dritter Lösungsansatz sind technische Hilfsmittel zuempfehlen, die allerdings wegen ihrer Einzigartigkeit undVertraulichkeit nur im persönlichen Gespräch erörtert werden können.Mit diesen technischen Maßnahmen erzielt man eine ähnliche Wirkungwie die, welche im Verlauf dieses Blogs angesprochen wurden.Allerdings muss mehr Zeit und Geduld aufgewendet werden, damit dieErgebnisse dieser Maßnahmen adäquate Ergebnisse bringen.Somit empfiehlt sich für jeden, der sich mit Anschuldigungen,Kritik oder Negativbewertungen im "Netz" auseinandersetzen muss, dieprofessionelle Hilfe einer erfahrenen Reputationsagentur wie RHReputation aus Berlin zur Lösung seiner Online-Probleme in Anspruchzu nehmen.Pressekontakt:RH Reputation GmbHPavlo Hanovpavlo.hanov@rh-reputation.deNürnbergerstr. 1310789 BerlinOriginal-Content von: RH Reputation GmbH, übermittelt durch news aktuell