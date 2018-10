Reputation: Beziehungsarbeit für den Unternehmenserfolg - BILD

Expertentalk "DeFacto-BusinessBreakfast" beleuchtete Faktorenim Reputationsaufbau und richtigen Umgang mit Meinungen imdigitalen KommunikationsraumWien (ots) - Ein "guter Ruf" ist das höchste Ziel der meistenKommunikationsmaßnahmen und bringt Unternehmen unbestritteneVorteile. Doch wie lassen sich "weiche" Werte wie Vertrauen und Imagemessen und in harte Bilanz-Währung ummünzen? Das erklärte unddiskutierte eine Runde von Kommunikationsprofis heute auf Einladungdes Media-Intelligence-Anbieters APA-DeFacto in Wien.Von Kundenbindung über Aktienkurs bis zu Mitarbeiter-Attraktivitätreichen die positiven Auswirkungen einer hohen Reputation. Diese zuerreichen, sei Beziehungsarbeit, stellte Alexis Johann von FehrAdvice in seiner Keynote dar: "Je intensiver die Beziehung einesKunden mit dem Unternehmen ist, desto stärker ist die Identifikationmit der Marke. Das ist das Ziel des Reputationsmanagements." Woraufdiese Beziehung basiert, ist hingegen - wie auch imZwischenmenschlichen - höchst unterschiedlich. Je nach Unternehmenund Stakeholder-Gruppe variieren die Faktoren und Dimensionen derReputation erheblich: So könne die wahrgenommene Fairness einerHandelskette gegenüber ihren Lieferanten, etwa den heimischen Bauern,weniger ausgeprägte Faktoren wettmachen.Reputation sei eine Grundhaltung, so Grazia Nordberg,Geschäftsführerin der Agentur Loebell Nordberg: "Man kann nicht Dingekommunizieren, die nicht gelebt werden, spätestens in einer Krisefällt das Konstrukt zusammen. Umgekehrt ist Vertrauensaufbau -beispielsweise mit Journalistinnen und Journalisten - in guten Zeitenbesonders wichtig. Es hat keinen Sinn, nur in schlechten Zeitenplötzlich transparent und informativ zu werden."Ein Fehler in einem Bereich des Unternehmens sei noch nichtunbedingt ein Problem, warnte Ingrid Gogl, Head of Digital & BrandCommunication bei den ÖBB, vor zu viel Aufgeregtheit. "Missgeschickekönnen passieren, ein Problem entsteht immer nur im Umgang damit.Kunden wollen sich ernst genommen fühlen: Wenn jemand aufgrund einerZugverspätung von fünf Minuten einen wichtigen Termin verpasst, istes ihr oder ihm egal, dass wir zu 96 Prozent pünktlich sind. Wirmüssen vermitteln, dass es nicht in Ordnung war und uns Leid tut."Für die unterschiedliche Wahrnehmung von negativen Schlagzeilenbei unterschiedlichen Zielgruppen nannte Stefan Schiel von marketmindein Paradebeispiel: "Der Abgasskandal von VW hatte bisher keineAuswirkungen auf den Verkaufserfolg. Die Erklärung: Für Kunden, derenAuto funktioniert und die mit dem Service zufrieden sind, gibt esschlicht keine Krise."Die digitale Präsenz eines Unternehmens könne dabei vielfach nichtmehr getrennt von der gesamten Reputation gesehen werden, diese seienzu eng verwoben, waren sich die Expertinnen und Experten einig. Einegroße Chance der Diskussionen im digitalen Raum sei es, diesen"zuhören" und sie systematisch auswerten zu können, betonteAPA-DeFacto-Geschäftsführer Klemens Ganner: "Ich kann erfahren, wasmeiner Zielgruppe wichtig ist und worüber sie spricht und kann dannentscheiden, ob ich ein bestimmtes Thema besetzen möchte."Man dürfe aber auch nicht jede kritische Meldung mit einem"Shitstorm" verwechseln und müsse auch zu Entscheidungen und Wertendes Unternehmens stehen, so das Podium. "Zuhören ja - aber nicht zuviel fürchten", fasste Ingrid Gogl zusammen. Womöglich ein guter Ratfür jede Beziehung.Das aktuelle Whitepaper von APA-DeFacto "Die Macht des guten Rufs"bietet vertiefende Einblicke in dieses Thema und kann untersalesdesk@apa.at kostenlos angefordert werden.Weitere Bilder in der [APA-Fotogalerie](https://www.apa-fotoservice.at/galerie/14485)Über APA-DeFactoDie APA-DeFacto GmbH ist österreichischer Marktführer in denBereichen Medienbeobachtung und Media Intelligence und betreibt eineder größten deutschsprachigen Mediendatenbanken. Sie bietet ihrenKunden ein umfangreiches Monitoring- und Analyse-Portfolio in Formvon Pressespiegeln und Medienresonanz-Analysen. Der Datenpoolbeinhaltet aktuell mehr als 130 Millionen Dokumente aus rund 800Quellen - darunter sämtliche APA- sowie internationaleAgentur-Meldungen, österreichische und internationale Tageszeitungen,Radio- & TV-Sendungen, Magazine, Fachmedien, Web- und SocialMedia-Beiträge, Firmendaten, Bilderdienste sowie den APA-OTSOriginaltext Service.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherinLeiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5710petra.haller@apa.athttp://www.apa.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1275/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: APA-DeFacto GmbH, übermittelt durch news aktuell