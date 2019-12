Die Republik Belarus - Ein wichtiger Partner für Deutschland (FOTO)

Berlin/Minsk (ots) - Dirk Wiese, Koordinator für die zwischengesellschaftlicheZusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und den Ländern der ÖstlichenPartnerschaft, geht im Minsk Forum 2019 der Frage nach, welchen Platz Belarus inder EU einnimmt. In unserem Interview spricht er außerdem über die Europaspiele2019 und ihre Bedeutung.Frage: Herr Wiese, welche Bedeutung hat das Minsk Forum für Sie?Dirk Wiese: Das Minsk Forum ist eine zentrale Veranstaltung in unserenbilateralen Beziehungen zu Belarus. Über 200 Experten und Expertinnen ausPolitik, Diplomatie, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft aus Belarus,Deutschland und weiteren EU-Ländern nehmen regelmäßig daran teil. DieBereitschaft zum Dialog ist elementar für die Weichenstellung unserer weiterenBeziehungen. Dafür ist das Minsk Forum eine hervorragende Plattform.In diesem Jahr fanden in Minsk auch die 2. Europaspiele statt. Welche Bedeutunghaben die Spiele für unseren Kontinent?Die Europaspiele fanden nach Baku 2015 erst zum zweiten Mal statt, da wirdnatürlich genau hingesehen, wie nachhaltig diese Großveranstaltung im Kalenderder Sportlerinnen und Sportler ist. Die Spiele in Minsk haben einen gutenEindruck hinterlassen. Belarus besitzt eine reichhaltige und einzigartige Kulturund Geschichte, die es wert ist, präsentiert zu werden. Sportlich sind dieSpiele natürlich eine wichtige Etappe auf dem Weg zu den Olympischen Spielen,vor allem, wo es um die Qualifikation geht. Generell gilt: Aktivitäten, die dieAthleten stärken und dabei noch den Zusammenhalt Europas fördern, solltenunterstützt werden. Ein aktiver Austausch zwischen den Ländern Europas ist nurpositiv.Haben denn die Spiele das Image von Belarus beeinflusst?Die Spiele waren gut organisiert und das Land konnte mit seiner Gastfreundschaftpunkten. Auch wenn die Zahl ausländischer Besucher nicht mit den großenFußballturnieren zu vergleichen ist, wurde deutlich, dass auch in Zukunftsportliche Großveranstaltungen in Belarus stattfinden können.Helfen Sportgroßveranstaltungen, wie die Europaspiele, zur Völkerverständigung?Der Sport verfügt in der Tat über eine große integrative Kraft. Er schafft Raumfür Begegnungen der Zivilgesellschaft und damit zu einem besseren Verständnisder Menschen füreinander. Leider sind wir aber von der Regelung bei denOlympischen Spielen in der Antike noch weit entfernt, wo für die Dauer derSpiele kriegerische Handlungen ruhen mussten.Wie beschreiben Sie die politischen Beziehungen zwischen Deutschland undBelarus?Seit 2016 klaren sich die Beziehungen Deutschlands und der EU gegenüber Belarusdeutlich auf. Der bisherige Höhepunkt war sicherlich der Besuch vonBundespräsident Steinmeier in Minsk vor einem Jahr. Die vertiefte Zusammenarbeitberuht auf gegenseitigem Interesse. Für uns ist aber auch klar, dass esweitergehende Kooperation nur geben kann, wenn es auch Fortschritte in denBereichen Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung gibt.Die nächsten Europaspiele werden 2023 im polnischen Krakau stattfinden. Hat dasKonzept der Spiele eine Zukunft?Ich finde, dass jede einzelne Sportveranstaltung als solche genossen werdensollte. Ich freue mich jedenfalls auf die Europaspiele in diesergeschichtsträchtigen europäischen Stadt und auf die bekannte polnischeGastfreundschaft.Pressekontakt:media consulta International Holding AGMichelle Meyerm.meyer@mcgroup.com030/ 65 000 112Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139314/4458898OTS: European Games 2019Original-Content von: European Games 2019, übermittelt durch news aktuell