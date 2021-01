Republic Services Aktie: Das ist mit dem Müllwagenauftrag von Nikola passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Republic Services":

Republic Services (NYSE:RSG) hat einen Auftrag über 2.500 batterieelektrische Müllwagen von Nikola Corp. (NASDAQ:NKLA) storniert, was neue Fragen über die Fähigkeit des Elektro-LKW-Startups aufwirft, Einnahmen zu generieren, um seine Geschäftspläne am Leben zu erhalten. Die Entwicklung der LKWs auf Basis des Nikola Tre würde zu lange dauern und mehr kosten als erwartet, sagte Nikola am Mittwoch in einer Presseerklärung. Das Ziel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung