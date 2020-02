Republic -KYSollten Anleger sich freuen, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Republic -KY, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 16.02.2020, 14:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 42.21 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Republic -KY einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Republic -KY jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Republic -KY-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 45,66 USD. Der letzte Schlusskurs (42,35 USD) weicht somit -7,25 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (45,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,26 Prozent), somit erhält die Republic -KY-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Republic -KY-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Republic -KY mit einer Rendite von 2,64 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,44 Prozent. Auch hier liegt Republic -KY mit 4,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Republic -KY in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Republic -KY haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Republic -KY bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.