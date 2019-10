Republic -KY: Tacheles!

Per 20.10.2019, 18:03 Uhr wird für die Aktie Republic -KY am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 42.61 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Unsere Analysten haben Republic -KY nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Republic -KY-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 44,94 USD. Der letzte Schlusskurs (42,6 USD) weicht somit -5,21 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (43,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,27 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Republic -KY-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Republic -KY-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Republic -KY erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Republic -KY vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (41 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -3,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 42,6 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Republic -KY erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,5 % ist Republic -KY im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (2,84 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,34 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.