Republic First: Genau das was haben wir angekündigt

Der Kurs der Aktie Republic First stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GM bei 7,6 USD. Der Titel wird der Branche "Regionalbanken" zugerechnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Republic First wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Republic First vor. Das Kursziel für die Aktie der Republic First liegt im Mittel wiederum bei 9,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 7,6 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 21,71 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Republic First insgesamt die Einschätzung "Buy".

Weiterlesen...