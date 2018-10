Repräsentative Untersuchung zum Thema Meeting-Mythen

Köln (ots) - Deutsche Meeting-Muffel denken oft an Sex und EssenDas moderne "Jour fixe"? Öde! Das "Mega-Meeting"? Liebervermeiden! Jeder zehnte Deutsche versucht, Mitarbeiterrunden undBesprechungen im Büro bereits im Vorfeld zu vermeiden. Jeder dritteArbeitnehmer hofft, wenn sich der Termin schon nicht umgehen lässt,dass das stattfindende Meeting schnell vorbei ist. Einmal angelaufen,wollen es die Deutschen dann aber auch ganz genau wissen: Dennimmerhin geben sich rund 40 Prozent der Teilnehmerinnen undTeilnehmer erst dann zufrieden, wenn auch wirklich keine Fragen mehroffen sind. Dies ergab eine Umfrage der GfK im Auftrag des REWELieferservice."Eine gemeinsame Vorbereitung, zielorientierte Planung undtransparente Zielsetzung sind bei Meetings sehr wichtig, um eineAkzeptanz der Beteiligten und eine entsprechende Aufmerksamkeit zuerreichen", erklärt Julia Martin, Leiterin Transformation Solutionsbei REWE digital. Sie hat sich mit ihrem Team ausführlich mitmoderner Meetingkultur beschäftigt. Entsprechend zeigen dieErgebnisse der Studie, dass hier in Deutschland noch Nachholbedarfbesteht: Die Aufmerksamkeit nur knapp jedes Fünften ist während einesMeetings auch wirklich beim Thema des Treffens. Teilnehmerinnen undTeilnehmer analysieren stattdessen die Mimik und Gestik andererKollegen (34%). Ein Viertel denkt dabei auch an Essen - besondersFrauen (30%). Oder Gedanken um das Thema "Sex" rücken bei jedemzehnten Befragten in den Fokus - überdurchschnittlich häufig vorallem bei Männern (14%). So richtig beliebt sind Meetings also beiden Deutschen eher nicht: Ausufernde Diskussionen (66%) undunvorbereitete Kollegen (45%) sind für viele die Hauptstörfaktoren inMeetings. Trotzdem sieht der Großteil der deutschen Arbeitnehmer ein,dass Meetings grundsätzlich informativ (77%) und notwendig (73%)sind.Meeting-Liebe geht durch den Magen"Will man den Deutschen Meetings künftig schmackhafter machen,lohnt es sich, neu zu denken und sich mit dem Thema Büroverpflegungzu beschäftigen", sagt Annika Bastians, Expertin für Bestellungen vonGeschäftskunden beim REWE Lieferservice. Denn: Fast jeder sechsteDeutsche "leidet" während eines Meetings Hunger und Durst. Hier gibtes allerdings einen deutlichen Unterschied zwischen den Generationen.Fehlende Verpflegung im Besprechungsraum bringen eher die Jüngerenaus der Ruhe: Während fast ein Viertel der 18- bis 29-Jährigen (23%)in Meetings zufriedener mit einer kleinen Verpflegung wäre,beschweren sich nur noch rund 10% der 50- bis 59-Jährigen Mitarbeiterüber einen Mangel an Essen und Getränken. "Hier prallen verschiedeneZusammenarbeitsmodelle und Vorstellungen über einen idealenArbeitsalltag aufeinander. Das äußert sich nicht nur in derMeeting-Praxis. Wenn Unternehmen auch ganzheitlich an das ThemaMitarbeiter-Verpflegung herangehen, haben sie unserer Erfahrung nachbessere Karten beim Kampf um die besten Talente", weiß AnnikaBastians vom REWE Lieferservice bei dem viele Firmen online dieLebensmittel für ihr Büro bestellen. 