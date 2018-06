Repräsentative Umfragen: Apotheker und Ärzte wollen mehr rezeptfreie Wirkstoffe (VIDEO)

Berlin (ots) -Sowohl Apotheker als auch Ärzte sprechen sich für weitere Switches- also für die Entlassung von Wirkstoffen aus der Verschreibungs- indie Apothekenpflicht - aus. Auch Verbraucher stehen dem Thema positivgegenüber. Das sind die Ergebnisse von drei repräsentativen Umfragen,die der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) inAuftrag gegeben hat und heute im Rahmen der 2. BAH Switch-Konferenzin Berlin vorstellt.Was denken Apotheker und Ärzte über neue Switches? "Die Zustimmungist groß: 85 Prozent der Apotheker und 51 Prozent der Ärzte sprechensich dafür aus, mehr Wirkstoffe aus der Verschreibungspflicht zuentlassen", so Prof. Dr. Niels Eckstein von der HochschuleKaiserslautern, der die Umfragen wissenschaftlich begleitet hat.Apotheker und Ärzte sehen vor allem bei der Behandlung allergischerErkrankungen wie Heuschnupfen oder bei Hauterkrankungen wie Akneweiteres Potenzial für die Selbstmedikation.Die repräsentative Befragung der Apotheker zeigt, dass diese ineiner verstärkten Selbstmedikation mit rezeptfreien Arzneimittelneine Chance sehen: 95 Prozent geben an, dass hierdurch ihreheilberufliche Kompetenz gestärkt werde. Ärzte hingegen sehen durchmehr Switches eher eine Rollenverschiebung: 41 Prozent sind derMeinung, dass ihre Bedeutung als Ansprechpartner bei allgemeinenGesundheitsproblemen abnehmen könnte, jedoch ihre Kompetenz beischwerwiegenden Erkrankungen gestärkt werde (33 Prozent).Neben den Heilberuflern Apotheker und Arzt wurde auch dieBevölkerung befragt. Mehr als jeder Zweite sieht die Entlassung vonArzneimitteln aus der Verschreibungspflicht positiv*. Als Begründunghierfür geben die Befragten an, so eine höhere Mitsprachemöglichkeitbei der Arzneimitteltherapie zu haben und sich den Weg zum Arztsparen zu können. Insgesamt sehen sie sich vom Apotheker gut beraten.Dr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaft beim BAH, sieht inneuen Switches vor allem einen therapeutischen Fortschritt fürPatienten: "Der niedrigschwellige Zugang zu bewährten rezeptfreienArzneimitteln in der Apotheke erleichtert einen schnellenBehandlungsbeginn. So können Patienten früher gesund werden undlassen sich Ansteckungsrisiken vermindern."Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und desÄrztemangels werde die Selbstmedikation mit rezeptfreienArzneimitteln immer mehr an Bedeutung gewinnen. "Und damit es fürPatienten auch in der Selbstmedikation Innovationen gibt, benötigenwir weitere Switches. Jeder aus der Verschreibungspflicht in dieApothekenpflicht entlassene Wirkstoff bedeutet frisches Blut für dieSelbstmedikation. Dies geht natürlich nur, wenn die Rahmenbedingungenfür die Arzneimittel-Hersteller stimmen", so Kroth. Er fordertdeshalb unter anderem eine dreijährige Marktexklusivität fürProdukte, die aus der Verschreibungspflicht entlassen wurden. Dennsobald ein Produkt geswitcht ist, können Wettbewerber unter dengleichen Bedingungen in den Markt eintreten. Die fehlendeMarktexklusivität stellt für viele Unternehmen ein Hindernis dar,einen Switch zu beantragen.Zum Hintergrund: In der repräsentativen Apotheker-Umfrage wurdeder Bedarf von Switches in Kooperation mit der Deutschen ApothekerZeitung abgefragt. An der Umfrage nahmen im September und Oktober2017 940 Apothekenmitarbeiter teil, darunter 752 Apotheker. ImDezember 2017 und Januar 2018 nahmen 540 Ärzte an einerrepräsentativen Befragung der Ärzte Zeitung teil. Die Auswertungbeider Umfragen erfolgte durch Prof. Dr. Niels Eckstein von derHochschule Kaiserslautern. Das Marktforschungsinstitut Nielsenermittelte in einer repräsentativen Meinungsumfrage für denBAH-Gesundheitsmonitor im 4. Quartal 2017 die Meinung derBevölkerung.* beste drei Noten auf einer Skala von 1 bis 7Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 420Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte.Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deAngelina GromesReferentin Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-123gromes@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell