Repräsentative Umfrage zum Weltspieltag am 28. Mai 2019: Langeweile tut Kindern gut, Medien stehen Spielen im Weg

Berlin (ots) - Rund drei Viertel (78 Prozent) der Eltern inDeutschland sind der Meinung, dass es gut für die Entwicklung vonKindern ist, wenn sie auch mal nichts zu tun haben oder sich sogarmanchmal langweilen. Allerdings halten gleichzeitig 71 Prozent dieErledigung von Hausaufgaben und 35 Prozent familiäre und häuslicheVerpflichtungen für wichtiger als die freie und spontaneFreizeitgestaltung der Kinder. Immerhin 37 Prozent der Eltern meinen,dass die starke Nutzung des Internets und sozialer Medien nur wenigZeit für andere Freizeitbeschäftigungen lässt.Drei Viertel (75 Prozent) der Eltern haben alles in allem denEindruck, dass ihr Kind neben der Schule und anderen organisiertenTätigkeiten wie Sportvereinen oder Musikunterricht genug Zeit hat, umfrei und spontan seinen eigenen Interessen und Hobbies nachzugehen.Etwa ein Viertel (24 Prozent) sind jedoch der Auffassung, dass diesin einer durchschnittlichen Woche während der Schulzeit nicht derFall sei, insbesondere bei älteren Schulkindern.Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle repräsentative Umfragedes Politik- und Sozialforschungsinstituts Forsa unter Eltern mitKindern im Alter von 6 bis 17 Jahren im Auftrag des DeutschenKinderhilfswerkes anlässlich des Weltspieltages am 28. Mai. DerWeltspieltag steht in diesem Jahr unter dem Motto "Zeit zu(m)Spielen!"."Leider stellen wir immer wieder fest, dass die positive Haltungder Eltern gegenüber einer selbstbestimmten und zweckfreienFreizeitgestaltung nicht im Einklang mit dem durchorganisiertenAlltag vieler Kinder steht. Zwischen Schule, zweckbestimmtenTätigkeiten in Vereinen und Kursangeboten sowie Medienangeboten mitvordefinierten Inhalten bleibt oft zu wenig Zeit für sozialesMiteinander, freies Spiel und Naturerfahrung. Dabei ist das für eingutes Aufwachsen von Kindern entscheidend: Kinder müssen lernen sichselbst zu organisieren, soziale Regeln auszuhandeln und mitRisikoerfahrungen in der Natur und in der Stadt umzugehen. Daranwachsen sie genauso wie in pädagogischen Einrichtungen oderMedienwelten. Sie brauchen beides", betont Holger Hofmann,Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.Weitere Ergebnisse der repräsentativen Umfrage zum Weltspieltag2019 im Einzelnen:Mütter meinen etwas häufiger als Väter (84 zu 72 Prozent), dass esgut für die Entwicklung von Kindern ist, wenn sie auch mal nichts zutun haben, während Väter etwas häufiger als Mütter (40 zu 30 Prozent)der Ansicht sind, dass familiäre und häusliche Verpflichtungenwichtiger sind als die freie und spontane Freizeitgestaltung derKinder.Eltern von älteren Kindern (14 bis 17 Jahre) meinen häufiger alsEltern von jüngeren Kindern (6 bis 10 Jahre), dass die starke Nutzungvon Internet und sozialen Medien nur wenig Zeit für andereFreizeitbeschäftigungen lässt (52 zu 21 Prozent), dass die zeitlicheBeanspruchung ihres Kindes durch die Schule zu hoch ist (34 zu 23Prozent) und dass ihr Kind einen hohen Anspruch an seine schulischenLeistungen hat (37 zu 21 Prozent), so dass für die freie und spontaneFreizeitgestaltung nur wenig Zeit bleibt.Dass es gut für die Entwicklung von Kindern ist, wenn sie auch malnichts zu tun haben oder sich sogar manchmal langweilen, meinenAnhängerinnen und Anhänger der Linkspartei (96 Prozent), der Grünen(90 Prozent) und der FDP (89 Prozent) häufiger als die der übrigenParteien, insbesondere der AfD (61 Prozent). Die Anhängerinnen undAnhänger der AfD sind zudem häufiger der Meinung als die der übrigenParteien, insbesondere der Grünen, dass familiäre und häuslicheVerpflichtungen wichtiger als freie und spontane Freizeitgestaltungder Kinder sind (45 zu 28 Prozent). Das gilt auch bei der Frage, obdie Erledigung von Hausaufgaben wichtiger ist (81 zu 59 Prozent).Für die repräsentative Umfrage zum Weltspieltag 2019 wurden vomPolitik- und Sozialforschungsinstitut Forsa im Auftrag des DeutschenKinderhilfswerkes deutschlandweit 1.003 Eltern von 6- bis 17-jährigenKindern befragt. Die statistische Fehlertoleranz liegt zwischen bei+/- drei Prozentpunkten.