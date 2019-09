Repräsentative Umfrage zum Weltkindertag am 20. September 2019: Zutrauen in die Demokratiekompetenz von Kindern und Jugendlichen gestiegen

Berlin (ots) - Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung inDeutschland (69 Prozent - plus 5 Prozent gegenüber 2016) traut derheutigen Generation der Kinder und Jugendlichen zu, als ErwachseneVerantwortung für den Erhalt unserer Demokratie zu übernehmen. DieserMeinung sind vor allem die ältere Bevölkerung (76 Prozent der über60-jährigen - plus 8 Prozent) und Menschen mit einem hohenBildungsabschluss (76 Prozent - plus 10 Prozent). 28 Prozent derBevölkerung zweifelt an der Demokratiefähigkeit der nachfolgendenGeneration. Das sind zentrale Ergebnisse einer repräsentativenUmfrage des Politik- und Sozialforschungsinstituts Forsa im Auftragdes Deutschen Kinderhilfswerkes zum morgigen Weltkindertag.Auffällig sind die unterschiedlichen Zustimmungswerte bei dieserFrage in den politischen Lagern: Das größte Vertrauen in die Jugendhaben in dieser Frage die Grünen-Anhänger/innen mit 86 Prozent sowiedie Anhänger/innen von SPD und FDP mit jeweils 70 Prozent, währenddie Unions-Anhänger/innen mit 68 Prozent knapp unter demBevölkerungsdurchschnitt liegen. Skeptischer in Bezug auf dieDemokratiefähigkeit von Kindern und Jugendlichen zeigen sich Linke-und AfD-Anhänger/innen mit jeweils 61 Prozent. Dabei sind seit 2016besonders große Veränderungen bei den Anhänger/innen der Grünen (plus8 Prozent), der Linken (plus 5 Prozent) und der FDP (minus 14Prozent) zu verzeichnen.Bei der Frage, wer hauptsächlich die Verantwortung dafür trägt,bei Kindern und Jugendlichen demokratische Überzeugungen undFähigkeiten zu fördern, sehen 88 Prozent der Befragten (minus 2Prozent) Familie und Elternhaus in der Pflicht, 69 Prozent (plus 4Prozent) Schule und Kita. Mit sehr weitem Abstand folgen in dieserFrage Sportvereine mit 9 Prozent, sowie politische Parteien, dieaußerschulische Kinder- und Jugendarbeit und Kinder- undJugendverbände mit jeweils 7 Prozent.Um demokratische Überzeugungen und Fähigkeiten bei jungen Menschenzu fördern, halten die Befragten eine Reihe von Maßnahmen fürsinnvoll, aber gegenüber 2016 mit niedrigeren Zustimmungsraten. 87Prozent der Befragten sprechen sich für mehr Geld für die Kinder- undJugendarbeit aus. Als weitere wichtige Maßnahmen präferieren 84Prozent eine Stärkung des Gesellschaftskundeunterrichts in denSchulen, und 80 Prozent die stärkere Berücksichtigung von Kinder- undJugendinteressen in der Politik. Sehr verbreitet sind darüber hinausMeinungen, dass politische Bildung Pflichtfach in der Ausbildung vonLehrerinnen und Lehrern sowie Erzieherinnen und Erziehern seinsollte, und dass Trainerinnen und Trainer in Sportvereinen Vorbilderin Sachen Demokratie sein sollten. Dafür sprechen sich 74 Prozentbzw. 72 Prozent aus."Demokratie fällt nicht vom Himmel, sondern muss von jederGeneration neu gelernt werden. Dieser gesamtgesellschaftlichenAufgabe müssen wir uns nach wie vor stellen. Gleichzeitig freut esuns sehr, dass das Vertrauen der Erwachsenen in die Fähigkeit vonKindern und Jugendlichen, die Demokratie in Deutschland auchzukünftig zu bewahren, gestiegen ist. Dabei zeigen beispielsweise dieDiskussion um die Reform des Urheberrechts oder dieFridays-for-Future-Bewegung sehr deutlich, mit welchem Engagement undwelcher Kompetenz Kinder und Jugendliche schon in jungen Jahren umkomplexe Probleme streiten können", betont Thomas Krüger, Präsidentdes Deutschen Kinderhilfswerkes. "Die Umfrageergebnisse sind auch einstarkes Plädoyer für die Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland, füreine Stärkung des Gesellschaftskundeunterrichts in den Schulen undfür die stärkere Berücksichtigung von Kinder- und Jugendinteressen inder Politik. Damit ist das 'Hausaufgabenheft der politischenParteien' schon gut gefüllt ", so Krüger weiter."Demokratie ist die Möglichkeit zur Selbstentfaltung, undgleichzeitig dürfen die vielfältigen Meinungen und Bedürfnisseanderer nicht aus dem Blick verloren werden. Wir müssen unsereDemokratie mit Leben füllen, ihre Voraussetzungen bewahren und sieoffensiv gegen Bedrohungen verteidigen - und zwar jeden Tag aufsNeue", so Krüger.Für die repräsentative Umfrage zum Weltkindertag 2019 wurden vomPolitik- und Sozialforschungsinstitut Forsa im Auftrag des DeutschenKinderhilfswerkes deutschlandweit 1.012 deutschsprachige Personen ab18 Jahren in Deutschland befragt. Die statistische Fehlertoleranzliegt bei +/- drei Prozentpunkten.Eine Zusammenfassung der Umfrage mit allen Einzelergebnissen undausgewählten Grafiken findet sich unterwww.dkhw.de/umfrage-weltkindertag2019.de.Weitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell