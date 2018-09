Repräsentative Umfrage zum Weltkindertag 2018: Armutszeugnis für Kinderfreundlichkeit in Deutschland

Berlin (ots) - Eine repräsentative Umfrage im Auftrag desDeutschen Kinderhilfswerkes anlässlich des morgigen Weltkindertageszeigt einen deutlichen Handlungsauftrag für die Politik, mehr alsbisher für eine kinderfreundliche Gesellschaft in Deutschland zu tun.Dabei wurden verschiedene Aspekte abgefragt: 85 Prozent der Befragtensehen es als sehr wichtig oder wichtig an, dass sich Politikerinnenund Politiker genügend um die Bekämpfung der Kinderarmut inDeutschland kümmern. Dass sie dies tatsächlich machen, meinen nur 16Prozent. Sehr große Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeitgibt es auch bei der Unterstützung von Familien, beim Schutz vonKindern vor Gewalt, bei Fragen hinsichtlich selbstbestimmter Zeitsowie ausreichender Erholung und Spiel- und Freizeitmöglichkeiten fürKinder. Außerdem sehen mehr als ein Drittel der Befragten Problemebei der Umsetzung des Anspruchs, dass man sich in Deutschland gut umKinder aus Flüchtlingsfamilien kümmert.Gleichzeitig ist eine knappe Mehrheit der Befragten von 56 Prozentder Meinung, dass Deutschland alles in allem ein kinderfreundlichesLand ist. Das sind zwei Prozentpunkte weniger als noch vor dreiJahren. Nach dem Urteil von 39 Prozent der Befragten ist Deutschlanddagegen kein kinderfreundliches Land."Die Ergebnisse der Umfrage zum Weltkindertag 2018 sind einArmutszeugnis für unser Land. Die Diskrepanz zwischen den Ansprüchender Menschen an eine kinderfreundliche Gesellschaft und derenVerwirklichung ist teilweise erschreckend. Das gilt insbesondere fürdie Bekämpfung der Kinderarmut und den Schutz von Kindern vor Gewalt.Wir schaffen es aber auch nicht, unseren Kindern genugselbstbestimmte Zeit und Erholung sowie ausreichend Spiel- undFreizeitmöglichkeiten zu ermöglichen. Die Zahlen sind ein klarerAuftrag für die Politik zu handeln, damit wir uns endlich auf den Wegzu einer kinderfreundlichen Gesellschaft für alle Kinder machen, undes egal ist, woher ein Kind kommt oder ob seine Familie arm ist",betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes."Für Kinderfreundlichkeit ist neben der Politik auch die sozialeGemeinschaft verantwortlich. Denn sie beginnt im Alltag, beimdirekten und respektvollen Umgang mit Kindern. Dieser Respekt ist inunserer Gesellschaft leider an vielen Stellen nur unzureichendvorhanden. Schließung von Spielstraßen, Verwahrlosung vonKinderspielplätzen, Klagen gegen Kinderlärm oder Restaurants undHotels, in denen Kinder keinen Zutritt haben, sind Anzeichen einerkinderentwöhnten und an manchen Stellen sogar kinderfeindlichenGesellschaft", so Krüger weiter.Die Umfrageergebnisse im Einzelnen1. Wichtigkeit verschiedener Aspekte für eine kinderfreundlicheGesellschaftFast alle Befragten (98 Prozent) sind der Meinung, dass der Schutzvon Kindern vor Gewalt für eine kinderfreundliche Gesellschaft sehrwichtig oder wichtig ist. Jeweils 93 Prozent betrachten dieUnterstützung von Familien mit Kindern (z.B. finanziell oder durcheine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie) sowie ausreichendeSpiel- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder als sehr wichtig oderwichtig für eine kinderfreundliche Gesellschaft. Für 87 Prozent istselbstbestimmte Zeit und ausreichend Erholung für Kinder sehr wichtigoder wichtig und für 85 Prozent, dass sich Politikerinnen undPolitiker genügend um die Bekämpfung von Kinderarmut kümmern.Jeweils etwas mehr als drei Viertel der Befragten halten es füreine kinderfreundliche Gesellschaft für sehr wichtig oder wichtig,dass die Bedürfnisse von Kindern im Alltag (z.B. in derÖffentlichkeit, im Restaurant, in der Nachbarschaft, etc.)berücksichtigt werden (79 Prozent) und dass man sich in Deutschlandgut um Kinder aus Flüchtlingsfamilien kümmert (77 Prozent). DassKinder bei Angelegenheiten, die sie selbst betreffen, mitbestimmendürfen, finden 60 Prozent der Befragten sehr wichtig oder wichtig.In der Bewertung der verschiedenen Aspekte zeigen sich kaumUnterschiede zwischen Männern und Frauen, Ost- und Westdeutschen oderden verschiedenen Altersgruppen. Jüngere, unter 30-jährige Befragtehalten es etwas häufiger als ältere Befragte für sehr wichtig oderwichtig, dass sich Politikerinnen und Politiker genügend um dieBekämpfung von Kinderarmut kümmern und dass man sich in Deutschlandgut um Kinder aus Flüchtlingsfamilien kümmert.Die Einschätzungen darüber, was für eine kinderfreundlicheGesellschaft wichtig ist, unterscheiden sich auch nachParteianhängerschaft nicht wesentlich. Dass man sich in Deutschlandgut um Kinder aus Flüchtlingsfamilien kümmert, ist - im Gegensatz zuden Anhängerinnen und Anhänger aller anderen Parteien - nur einerMinderheit der AfD-Anhängerinnen und -Anhänger wichtig.2. Umsetzungsgrad verschiedener Aspekte für eine kinderfreundlicheGesellschaftEine Mehrheit der Befragten sieht die Berücksichtigung derBedürfnisse von Kindern im Alltag (56 Prozent) sowie ausreichendeSpiel- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder (55 Prozent) inDeutschland als sehr gut oder gut erfüllt an. Weniger als die Hälfteder Befragten hält die Punkte selbstbestimmte Zeit und ausreichendErholung für Kinder (46 Prozent), Schutz der Kinder vor Gewalt (42Prozent) und Kümmern um Kinder aus Flüchtlingsfamilien (42 Prozent)für sehr gut oder gut erfüllt.Nur jeweils etwa ein Drittel meint, dass die Punkte Unterstützungvon Familien mit Kindern (35 Prozent) sowie Mitbestimmung von Kindern(32 Prozent) sehr gut oder gut erfüllt sind. Dass Politikerinnen undPolitiker sich genügend um die Bekämpfung von Kinderarmut kümmern,meinen nur 16 Prozent der Befragten.Jüngere sehen es deutlich häufiger als ältere Befragte als gegebenan, dass Kinderbedürfnisse im Alltag berücksichtigt werden, dass esausreichend Spiel- und Freizeitmöglichkeiten für Kinder gibt, dassKinder ausreichend selbstbestimmte Zeit und Erholung haben und dassKinder vor Gewalt geschützt sind. Männer meinen häufiger als Frauen,dass Kinder in Deutschland vor Gewalt geschützt sind.Die Anhängerinnen und Anhänger der Unionsparteien meinen häufigerals die der anderen Parteien, dass in Deutschland Kinderbedürfnisseim Alltag berücksichtigt werden, dass es ausreichend Spiel- undFreizeitmöglichkeiten für Kinder gibt, dass Kinder ausreichendselbstbestimmte Zeit und Erholung haben, dass Familien mit Kindernfinanziell und auch durch die Vereinbarkeit von Beruf und Familieunterstützt werden, dass Kinder mitbestimmen können und dassPolitikerinnen und Politiker sich genügend um die Bekämpfung vonKinderarmut kümmern. Die Anhängerinnen und Anhänger der AfD meinenseltener als die der anderen Parteien, dass Kinder in Deutschland vorGewalt geschützt werden, glauben aber deutlich häufiger, dass mansich in Deutschland gut um Kinder aus Flüchtlingsfamilien kümmert.3. Diskrepanzen zwischen "Soll"- und "Ist"-ZustandAlle abgefragten Aspekte werden von der großen Mehrheit derBefragten als sehr wichtig oder wichtig für eine kinderfreundlicheGesellschaft erachtet - dass sie gegenwärtig in Deutschland auch sehrgut oder gut erfüllt sind, meint jeweils ein deutlich geringererAnteil der Befragten.Die größten Diskrepanzen zwischen der Bedeutung der Aspekte fürein kinderfreundliches Land und ihrem wahrgenommenen Erfüllungsgradzeigen sich bei den Punkten Bekämpfung von Kinderarmut (Diskrepanzvon 69 Prozentpunkten), Unterstützung von Familien (Diskrepanz von 58Prozentpunkten) sowie beim Schutz der Kinder vor Gewalt (Diskrepanzvon 56 Prozentpunkten). Aber auch bei den Fragen hinsichtlichselbstbestimmter Zeit und ausreichender Erholung für Kinder(Diskrepanz von 41 Prozentpunkten) sowie nach ausreichenden Spiel-und Freizeitmöglichkeiten für Kinder (Diskrepanz von 38Prozentpunkten) sehen die Befragten große Defizite. Das gilt auch beider Frage, ob man sich in Deutschland gut um Kinder ausFlüchtlingsfamilien kümmert (Diskrepanz von 35 Prozentpunkten).4. Ist Deutschland ein kinderfreundliches Land?Nur eine knappe Mehrheit der Befragten (56 Prozent) ist derMeinung, dass Deutschland alles in allem ein kinderfreundliches Landist. Nach dem Urteil von 39 Prozent ist Deutschland keinkinderfreundliches Land.Jüngere meinen häufiger als Ältere (80 zu 47 Prozent) undWestdeutsche häufiger als Ostdeutsche (58 zu 43 Prozent), dassDeutschland alles in allem ein kinderfreundliches Land ist.Während die Anhängerinnen und Anhänger der Unionüberdurchschnittlich häufig (68 Prozent) der Meinung sind, dassDeutschland ein kinderfreundliches Land ist, meinen die derLinkspartei und der AfD mehrheitlich, dass Deutschland keinkinderfreundliches Land ist (51 Prozent bzw. 64 Prozent).Für die repräsentative Umfrage zum Weltkindertag 2018 wurden vomPolitik- und Sozialforschungsinstitut Forsa im Auftrag des DeutschenKinderhilfswerkes deutschlandweit 1.007 wahlberechtigte Personen ab18 Jahren befragt. 