Repräsentative Umfrage zum Welt-Alzheimer-Tag: 85 Prozent der Deutschen würden bei Gedächtnisproblemen zum Arzt gehen

Düsseldorf (ots) - Bei Gedächtnisproblemen sind die Deutschensensibilisiert: 85 Prozent würden bei einer deutlichenVerschlechterung ihrer Gedächtnisleistung einen Arzt aufsuchen. Dasist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag dergemeinnützigen Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) anlässlichdes Welt-Alzheimer-Tags am 21. September. Insgesamt 51 Prozent würdenauf jeden Fall zum Arzt gehen, weitere 34 Prozent würdenwahrscheinlich einen Arzt aufsuchen.Zum bevorstehenden Welt-Alzheimer-Tag rät die AFI unter dem Motto"#gehzumArzt": Wer sich Sorgen um sein Gedächtnis macht, sollte immerseinen Hausarzt oder Neurologen aufsuchen. Denn es kann nur im Rahmeneiner ärztlichen Untersuchung festgestellt werden, was die Ursachevon Gedächtnisproblemen ist. Eine Selbstdiagnose ist nicht möglich.Wie man sich auf einen Arztbesuch vorbereiten kann und wie dieAlzheimer-Krankheit diagnostiziert wird, erklärt die AFI in derBroschüre "Diagnose-Verfahren bei Alzheimer - Ärztliche Tests imÜberblick". Dieser und weitere Titel können kostenfrei bestelltwerden bei der Alzheimer Forschung Initiative e.V., Kreuzstr. 34,40210 Düsseldorf; Telefonnummer 0211 - 86 20 66 0; Webseite:www.alzheimer-forschung.de/diagnoseverfahren.Quelle: Eine repräsentative Umfrage der Alzheimer ForschungInitiative e.V., durchgeführt vom Institut für Demoskopie Allensbachbei 1.271 Personen ab 16 Jahren.Dieser Text ist nur mit Nennung "Alzheimer Forschung Initiativee.V." zur Veröffentlichung frei.Kostenfreies Fotomaterial: http://ots.de/rPt18dWeitere Informationen zur Alzheimer-Krankheit:www.alzheimer-forschung.de/alzheimerWeitere Informationen zum Thema "Alzheimer-Diagnose":www.alzheimer-forschung.de/diagnoseÜber die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eingemeinnütziger Verein, der das Spendenzertifikat des DeutschenSpendenrats e.V. trägt. Seit 1995 fördert die AFI mit SpendengeldernForschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher und stelltkostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeit bereit. Bisheute konnte die AFI 230 Forschungsaktivitäten mit über 9,2 MillionenEuro unterstützen und rund 800.000 Ratgeber und Broschüren verteilen.Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell