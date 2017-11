Repräsentative Umfrage zeigt: Zwei Drittel der Deutschen fordern härteres Durchgreifen bei sexueller Belästigung

Hamburg (ots) - Gegen sexuelle Belästigung sollte in Zukunfthärter vorgegangen werden - dieser Ansicht sind 75 Prozent derdeutschen Frauen und 59 Prozent der Männer. Insgesamt stimmen mehrals zwei Drittel aller Deutschen dieser Forderung zu. Das ergab einerepräsentative Umfrage mit Allensbach und Appinio im Auftrag vonEMOTION im Rahmen der Aktion #wasfrauenfordern. Dazu wurden imVorfeld der Bundestagswahl mehr als 10.000 Personen ab 16 Jahrenface-to-face sowie online befragt.Im Alltag herrscht noch längst kein Gleichstand:Ein weiteres Thema der Umfrage: Wie sieht es mit derGleichberechtigung in ganz alltäglichen Situationen aus? Vor allemjüngere Frauen sehen dort ein deutliches Ungleichgewicht. Rund 40Prozent der Bundesbürgerinnen zwischen 16 und 29 Jahren hatten ineiner Diskussion oder einem Streitgespräch schon einmal mitNachteilen wegen ihres Geschlechtes zu kämpfen. Unter dengleichaltrigen Männern haben dies nur 18,5 Prozent so erlebt.Dass weibliche Kundinnen anders behandelt werden, kommt laut derUmfrage ebenfalls häufig vor. Knapp jede zweite Frau unter 60 Jahren(48,7 Prozent) hat schon einmal die Erfahrung gemacht, vonHandwerkern oder Verkäufern wegen ihres Geschlechtes benachteiligt zuwerden. Unter den befragten Männern berichten indes nur sechs Prozentdavon. In den eigenen vier Wänden wiederum landen viele Aufgabenzuerst bei den Frauen: Bei der Aufteilung der Hausarbeit fühlen sich48 Prozent der deutschen Frauen aufgrund ihres Geschlechtsbenachteiligt.Über die Aktion #wasfrauenfordern:Das Frauenmagazin EMOTION hat im Umfeld der Bundestagswahl Frauengefragt, was sie sich von Politik, Wirtschaft und Gesellschafterwarten, um gleichberechtigt ihren Weg gehen zu können. Über 10.000Frauen haben an dieser Umfrage teilgenommen - online unterwww.wasfrauenfordern.de, über die Appinio-App und in der Befragungdes Instituts für Demoskopie Allensbach im Zeitraum vom 22. Augustbis 21. September 2017. Partner der großen EMOTION-Aktion#wasfrauenfordern sind unter anderem fischerAppelt und Appinio. DieUmfrage-Ergebnisse sind bei Quellen-Nennung von EMOTION und derAktion #wasfrauenfordern zur redaktionellen Berichterstattung freiverwendbar.Weitere Informationen und Ergebnisse der großen EMOTION-Umfrageunter www.emotion.de/wasfrauenfordern. Der komplette Tabellenbandkann per E-Mail angefordert werden: presse@emotion.de.Pressekontakt:EMOTION Verlag GmbHSimone LönkerTel: 040 / 600 288 772E-Mail: simone.loenker@emotion.deOriginal-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell