Repräsentative Umfrage von LAURA wohnen kreativ: Ordnung macht glücklich / Das sagen knapp 50 Prozent der deutschen Frauen

Hamburg (ots) - Der Zustand von Ordnung mit dem darausresultierenden Glücksgefühl ist das Hauptmotiv der Deutschen, wenn esum das Aufräumen geht. In einer repräsentativen Umfrage von YouGov imAuftrag der Zeitschrift LAURA wohnen kreativ stimmten 44 Prozentaller Befragten der Aussage "Ordnung macht mich glücklich" zu. Unterden befragten Frauen waren es sogar 48 Prozent.Auf Platz zwei der Gründe für das Aufräumen liegt mit insgesamt 22Prozent Zustimmung ebenfalls eine Aussage, die etwas mit dempersönlichen Wohlbefinden zu tun hat: "Aufräumen entspannt mich,dabei kann ich gut abschalten." Diese Behauptung erklären 27 Prozentder weiblichen Befragten für zutreffend. Bei den Männern sieht esetwas anders aus: Nur 17 Prozent geben an, beim Aufräumen zuentspannen. Der zweithäufigste Grund zum Aufräumen ist bei ihnen einganz pragmatischer: Sie suchen etwas (23 Prozent).Weitere Gründe für das Aufräumen und ihre Zustimmungsraten(Gesamt, Männer, Frauen)- Ich räume auf, wenn meine Eltern / Schwiegereltern zu Besuch kommen(18%, 16%, 19%)- Ich räume auf, wenn mein Date zu mir nach Hause kommt (13%, 15%,11%)- Ich räume nur selten auf, Unordnung stört mich nicht (13%, 16%,10%)- Ich räume nur selten auf, das erledigt in der Regel mein Partner /ein anderes Mitglied meines Haushaltes (6%, 11%, 2%)- Ich räume nur selten auf, weil meine Kinder eh in kurzer Zeitwieder Unordnung verbreiten (3%, 3%, 3%)Jüngere räumen für andere auf"Ich räume für mein Date auf!" - das geben 33 Prozent der 18-24Jährigen an. Bei den 25-34 Jährigen ist es nicht das Date, das zumAufräumen motiviert, sondern die Eltern oder die Schweigereltern: 34Prozent geben in dieser Altersgruppe deren Besuch als ausschlaggebendan.Ganz gleich aus welcher Motivation heraus aufgeräumt wird, früheroder später muss es einfach getan werden. Und damit es auchdenjenigen, die dabei nicht entspannen, etwas leichter fällt, gibt esin der neuen LAURA wohnen kreativ (Ausgabe 02/17, EVT 04.01.) ganzpraktische Tipps und clevere Lösungen für ein vorzeigbares Zuhause inkürzester Zeit. In transparente Aufbewahrungskisten können im Nuherumliegende Dinge verstaut werden. Außerdem helfen sie dabei, dieÜbersicht zu behalten, Sachen zu gruppieren und vor Staub zuschützen.Hinweis zur UmfrageDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2006 Personen zwischen dem 14.12.2016 und16.12.2016 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.