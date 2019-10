Repräsentative Umfrage deckt Bedarfe der Arbeitgeber auf: Zertifizierung zur Vereinbarkeit - als Motor der Organisationsentwicklung gefragt

Frankfurt (ots) -- Für Personal- und Unternehmensverantwortliche ist derstrategische Prozess hinter der Zertifizierung ihrer familien-und lebensphasenbewussten Personalpolitik ausschlaggebend- Sechs von zehn Erwerbstätigen würden Arbeitgeber aufgrundschlechter Vereinbarkeit verlassenEine spezifizierte Zertifizierung zur familien- undlebensphasenbewussten Personalpolitik ist nicht lediglich eineCSR-Frage, sie ist mit Blick auf die Fachkräftebindung essenziell. Sohat nur jeder zehnte Beschäftigte (10,9 %) keinen Zweifel an derAttraktivität des Arbeitgebers, wenn dieser kein unabhängigesVereinbarkeitszertifikat vorweisen kann. Für Personaler*innen undEntscheider*innen ist am wichtigsten, dass mit der Zertifizierung diekontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Vereinbarkeitspolitiknachgewiesen werden und der Zertifikatsanbieter fachlich kompetentbegleiten kann. Gefragt ist demnach auf Arbeitgeberseite, dass hintereiner Zertifizierung strategische Prozesse stehen, mit der dieOrganisationsentwicklung vorangetrieben wird. Zu diesen Ergebnissenkommt das Meinungsforschungsunternehmen Civey, das im Auftrag derberufundfamilie Service GmbH im September 2019 eine Umfragedurchführte, die von 2.500 Personen - Beschäftigte, Personaler*innenund Entscheider*innen - beantwortet wurde.Reines Labelling reicht nicht: Arbeitgeber wünschen sichstrategisches Vereinbarkeitsmanagement75,9 % der Fachkräfte im Personalwesen geben an, dass ihnen dieVereinbarkeit bei der Wahl eines Arbeitgebers wichtig ist.Interessant ist das starke Votum der Entscheider*innen bei dieserFrage: Acht von zehn bezeichnen die Vereinbarkeit als wichtig bei derArbeitgeberwahl. Lediglich 2,8 % der HR-Expert*innen findet dieVereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben gar nicht wichtig.Bei den Entscheider*innen sind es ebenfalls geringe 4,3 %.Vereinbarkeit ist bei den Fach- und Führungskräften demnach alsEntscheidungskriterium bei der Arbeitgeberwahl eindeutigidentifiziert.Folgerichtig sind sechs von zehn Human Ressources-Manager*innen(63,8 %) der Ansicht, dass ein Arbeitgeber attraktiver sei, wenndieser für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatlebenunabhängig zertifiziert ist. Bei den Entscheider*innen ist jede/jeder Zweite (54,6 %) dieser Meinung. Oliver Schmitz, Geschäftsführerder berufundfamilie Service GmbH dazu: "Personaler*innen sind ggf.häufig näher an den Beschäftigten und sehen die Effekte einerZertifizierung für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie undPrivatleben unmittelbarer als Entscheider*innen. Das wird auch beider Frage ablesbar, ob sich bei gleichen Bedingungen eher für einenArbeitgeber mit Zertifizierung zur Vereinbarkeit von Privat- undBerufsleben entschieden würde. Während dies von den Entscheider*innenimmerhin jeder Zweite meint, sind es bei den HR-Fachkräften sogarsechs von zehn - genauer gesagt 59,1 %. Insgesamt wird der gehobeneStellenwert eines Zertifikats bei den Personal- und auchUnternehmensverantwortlichen deutlich. Besonders interessant sinddabei deren Kriterien an Zertifizierung und Zertifikatsanbieter."Bei den Fachkräften im Personalwesen steht eindeutig der Nachweiskontinulierlicher Verbesserungen bei einer Zeitifizierung für dieVereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben im Fokus: 44,4 %sehen dieses Kriterium als wichtig an. Auf dem zweiten Rang folgt beiden HR-Expert*innen der Aspekt, dass die Begutachtung extern undunabhängig zu erfolgen habe. Die Entscheider*innen sehen die externeund unabhängige Begutachtung als am wichtigsten an: Knapp vier vonzehn (37,9 %) stimmen dafür. Auf dem zweiten Rang landet auf ihrerWichtigkeitsskala bzgl. der Zertifizierungskriterien die Bewertungdes aktuellen Standes. Knapp dahinter folgt dann mit 28,4 % Zuspruchder Nachweis kontinuierlicher Verbesserungen.Welche Kriterien setzen Personal- und Unternehmensverantwortlichebei dem Anbieter, der die Vereinbarkeit von Beruf, Familie undPrivatleben bewertet, an? Knapp die Hälfte (48,7 %) derPersonaler*innen findet es wichtig, dass sich der Anbieter durchfachliche Kompetenz in der Begleitung auszeichnet. Für 44,9 % ist dieUnabhängigkeit des Anbieters essenziell und für 41,5 % dessenlangjährige Erfahrung. Die Entscheider*innen nennen am häufigsten dieUnabhängigkeit des Anbieters: 41,2 % finden dies wichtig. Diefachliche Kompetenz nimmt mit 38 % den zweiten Rang ein.Oliver Schmitz resümiert: "Dass bei beiden Fachzielgruppen derNachweis kontinuierlicher Verbesserungen als Kriterium für dieZertifizierung und auch die fachliche Kompetenz in der Begleitungdurch den Zertifikatsanbieter auf den vorderen Plätzen liegt, machtden Bedarf an systematischer Organisationsentwicklung im Rahmen derfamilien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik deutlich. Willbetriebliche Vereinbarkeit Erfolg haben, muss sie strategischangelegt sein. Eine reine Status quo-Analyse - welche Maßnahmen zurVereinbarkeit gibt es - reicht da absolut nicht aus. Den Mehrwert -auch betriebswirtschaftlich - bringt eine Zertifizierung erst, wenndahinter Prozesse stehen, die auf Passgenauigkeit, Optimierung undNachhaltigkeit gleichzeitig setzen. Letztendlich geht es darum,Vereinbarkeit auf der Ebene der Unternehmenskultur zu verankern.Dazu, dass Vereinbarkeit schließlich in der Organisation gelebt wird,braucht es allerdings kompetente Beratung, Zielvorgaben und auchregelmäßige Überprüfung. Als Tool eignet sich ein strategischesManagemeninstrument - wie das audit berufundfamilie."Beschäftigte lassen sich nicht blenden: Unabhängige Zertifizierungund kontinuierliche Verbesserung der Vereinbarkeitspolitik gefordertDer hohe Stellenwert des Zertifikats und der damit möglichenPositionierung als familien- und lebensphasenbewusster Arbeitgeberwird auch durch die Haltung der Erwerbstätigen gestützt: Jeder zweiteBeschäftigte (52,6 %) würde sich bei gleichen Bedingungen für einenArbeitgeber entscheiden, der zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie undPrivatleben zertifiziert ist. 30,1 % sind unentschieden, wasvermutlich auf fehlende Informationen zur Zertifizierungzurückzuführen ist. Nur für 8 % der Beschäftigten ist dieZertifizierung auf keinen Fall entscheidend.Allerdings zählt das reine Label "Zertifikat" nichts, wenn esnicht mit Leben gefüllt wird. Denn: Sechs von zehn Beschäftigten(64,4 %) würden den Job wechseln, wenn sich die Angebote desArbeitgebers zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben fürsie als schlecht erweisen. Nur knapp jede/ jeder Zehnte (9 %) siehtin der schlechten Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatlebenkeinen Grund, den Arbeitgeber zu verlassen.Die externe und unabhängige Begutachtung ist in den Augen derErwerbstätigen das Top-Kriterium für ein Arbeitgeberzertifikat, dasdie Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben bewertet: Nahezujedem Vierten (36,8 %) ist dies wichtig. Und 31,6 % schätzen es, wenndas Zertifikat für den Nachweis kontinuierlicher Verbesserung derfamilien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik steht. Demnacherwarten Beschäftigte, dass Vereinbarkeitsfragen fortlaufendbearbeitet bzw. optimiert werden. Oliver Schmitz folgert daraus:"Auch die Erwartungen der Erwerbstätigen sprechen also dafür, dieZertifizierung an einen strategischen Prozess zu koppeln.Beschäftigte lassen sich nicht blenden. Sie hinterfragen zu Recht,was hinter einem Zertifikat zur Vereinbarkeit steht. An derGlaubwürdigkeit ihrer familien- und lebensphasenbewusstePersonalpolitik müssen sich Arbeitgeber zunehmend messen lassen.Entscheidend dafür ist, sich mit den individuellen Bedarfen derBeschäftigten intensiv auseinanderzusetzen und konsequent zum ThemaVereinbarkeit intern und extern zu kommunizieren."Zum Gelingen kann eine fachlich kompetente Begleitung beitragen,die nahezu vier von zehn Beschäftigten (37 %) mit Blick auf denAnbieter, der die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatlebenzertifiziert, als wichtig erachten. Das deutet erneut darauf hin,dass Beschäftigte erwarten, dass sich ihr Arbeitgeber hinsichtlichseiner Vereinbarkeitspolitik systematisch und strategisch beratenlässt, um sich weiterzuentwickeln. Noch wichtiger scheint denErwerbstätigen nur die Unabhängigkeit des Zertifikatsanbieters zusein (44 %). Auf dem dritten Rang der Wichtigkeitsskala bei denBeschäftigten liegt übrigens die langfristige Erfahrung desZertifizierungsanbieters: 20,9 % vertrauen auf das langjährigeKnow-how.Letztendlich ist Vereinbarkeit ein Entscheidungskriterium fürErwerbstätige: Fast acht von zehn Beschäftigten (76,3 %) ist dieVereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben bei der Wahl einesArbeitgebers wichtig. Lediglich bei 6,3 % der Beschäftigten fällt dieVereinbarkeit bei der Arbeitgeberwahl gar nicht ins Gewicht. FürArbeitgeber bedeutet das, dass Ihre Attraktivität auf Erwerbstätigedurch eine wahrnehmbare familien- und lebensphasenbewusstePersonalpolitik deutlich steigt - und dies durch ein glaubwürdigesZertifikat signalisiert. Schließlich hält jede/ jeder zweiteBeschäftigte (52 %) einen Arbeitgeber für attraktiver, wenn dieserfür die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben unabhängigzertifiziert ist. Nur jeder Zehnte (10,9 %) hat keinen Zweifel an derAttraktivität des Arbeitgebers, wenn dieser kein unabhängigesVereinbarkeitszertifikat vorweisen kann.HintergrundinformationDas Meinungsforschungsunternehmen Civey führte im September 2019im Auftrag der berufundfamilie Service GmbH eine Umfrage durch underhielt von 2.500 Personen Antworten. Die Ergebnisse sindrepräsentativ für Erwerbstätige in Deutschland ab 18 Jahren. Derstatistische Fehler der Gesamtergebnisse liegt bei 3,5 Prozent.Zusätzlich gefilterte Befragtengruppen sind Fachkräfte imPersonalwesen/ Human Resources und Entscheider*innen.Das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule istdas zentrale Angebot der berufundfamilie Service GmbH und beruht aufeiner Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Alsstrategisches Managementinstrument unterstützt das audit Arbeitgeberdarin, die familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw.familiengerechte Forschungs- und Studienbedingungen nachhaltig zugestalten. Zertifikate zum audit berufundfamilie wurden erstmals 1999vergeben. Das audit familiengerechte hochschule wird seit 2002angeboten. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichenBetriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereitsangebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickeltsystematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mitverbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein inder Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschlussdieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent mitVertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbändenbesetztes Kuratorium über die Erteilung des Zertifikats zum audit.Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbHjährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmenvon Re-Auditierungen weiterführende personalpolitische Zielevereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sichdas Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung desDialogverfahrens darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen.Seit 1998 wurden rund 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum auditausgezeichnet. Die berufundfamilie Service GmbH besitzt dieeuropaweite Lizenz für das audit, das von den Spitzenverbänden derdeutschen Wirtschaft - BDA, BDI, DIHK und ZDH - empfohlen wird.Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey trägt dieSchirmherrschaft für das audit. www.berufundfamilie.dePressekontakt:Silke GüttlerLeitung Corporate Communicationsberufundfamilie Service GmbHTelefon: +49 69 7171333-161E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.deOriginal-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuell