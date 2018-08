Repräsentative Umfrage bestätigt: Reisen im Wohnmobil am liebsten auf Nummer sicher (FOTO)

Polch (ots) -- Für 50 Prozent hat das Thema Sicherheit allerhöchste Priorität -noch vor Komfort, Technik und Stauraum- 71 Prozent aller Befragten glauben: Airbags sind serienmäßig anBord- Für den Einbau von Airbags würden viele Verbraucher zusätzlichGeld investierenKomfortabel soll es sein und ansprechend im Design - aber vorallem soll es eins sein: sicher. Deutschlands Wohnmobilfahrer undWohnmobilinteressierte haben klare Vorstellungen, wenn es um dasThema Ausstattung geht. Für 50 Prozent hat der Faktor Sicherheitdabei den höchsten Stellenwert. Auf Platz zwei rangiert Komfort(33%). Technik-Aspekte sowie Stauraum spielen für jeweils 7 Prozentbei der Wahl eines Reisemobils die Hauptrolle. Das ist das Ergebniseiner repräsentativen Studie des Marktforschungsinstituts YouGov imAuftrag der Niesmann+Bischoff GmbH.Weitere Erkenntnisse der Studie: 71 Prozent der Befragten sinddavon überzeugt, dass Airbags zur standardmäßigen Serienausstattungeines Wohnmobils gehören. Dabei sind Airbags an Bord von Wohnmobilengesetzlich nicht verpflichtend und in vielen Fahrzeugen, insbesondereauch in luxuriösen Reisemobilen, überhaupt nicht eingebaut. Auf dieFrage, ob man in einem Wohnmobil ohne Airbags überhaupt verreisenwürde, sagen 16 Prozent der Wohnmobilfahrer undWohnmobilinteressierten "auf keinen Fall" und 29 Prozent"wahrscheinlich nicht". Dem gegenüber stehen 10 Prozent, die aufjeden Fall auch mit einem Wohnmobil ohne Airbags verreisen würden. 16Prozent würden dies nach eigenen Angaben wahrscheinlich tun.Ein weiterer Aspekt sticht in der Studie heraus: 37 Prozent derWohnmobilfahrer und -interessierten wären in jedem Fall bereit, beimKauf eines neuen Wohnmobils zusätzlich Geld zu investieren, um dasFahrzeug mit Airbags auszustatten, sollten die Schutz bietendenAufprallkissen nicht zur Serienausstattung gehören. Exakt ein Viertelder befragten Wohnmobilfahrer und -interessierten (25%) geben an,dass sie wahrscheinlich für den Einbau von Airbags Geld ausgebenwürden. Dabei würden 39 Prozent der Befragten, die bereit wären, Geldin Airbags zu investieren, zwischen 200 und 500 Euro zusätzlichbezahlen; 17 Prozent sogar mehr als 500 Euro. Und noch eineErkenntnis bringt die Studie: Reisen als Duo ist angesagt - rund zweiDrittel der befragten Wohnmobilfahrer und -interessierten (65%)würden voraussichtlich zu zweit im Wohnmobil auf Touren gehen.Fazit: Beim Reisen mit dem Wohnmobil wird das Thema Sicherheitgroß geschrieben. Wer als Verbraucher davon ausgeht, beim Kauf einesWohnmobils Airbags an Bord zu haben, sollte die Ausstattung desFahrzeugs genau unter die Lupe nehmen.Hinweis zur Studie:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2055 Personen zwischen dem 04.06.2018 und06.06.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Über Niesmann+BischoffDie Niesmann+Bischoff GmbH ist ein deutscher Hersteller exklusiverWohnmobile. Hauptsitz des Unternehmens und zugleich Standort derHerstellung ist Polch in Rheinland-Pfalz. Produziert werdenLuxus-Wohnmobile der Baureihen Smove, Arto und Flair. Jedes Wohnmobilerfährt von Planung bis Endabnahme individuelle Wertschöpfung. Seit1996 ist die Niesmann+Bischoff GmbH eine Tochter der Erwin HymerGroup.Über die Erwin Hymer GroupDie Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen undCaravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservicesunter einem Dach. Die Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 mitihren weltweit mehr als 6.000 Mitarbeitern und rund 55.000Freizeitfahrzeugen einen Umsatz von 2,1 Mrd. Euro. Zur Erwin HymerGroup gehören die Reisemobil- und Caravanmarken American Fastbacks,Buccaneer, Bürstner, Carado, Cliffride, Compass, Dethleffs, Elddis,Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Roadtrek,Sunlight und Xplore, die Reisemobilvermietungen Best Time RV, McRent,und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, derZubehörspezialist Movera, der Zeltcaravan-Hersteller 3DOG campingsowie das Reiseportal freeontour.Pressekontakt:Niesmann+Bischoff GmbHPressestelleCloustr. 156751 PolchE-Mail: pressestelle@niesmann-bischoff.comTel: +49 2654 / 933-282Fax: +49 2654 / 933-47282HERING SCHUPPENER Unternehmensberatung für Kommunikation GmbHWiebke FaudeTel: +49 211 / 43079-230E-Mail: wfaude@heringschuppener.comOriginal-Content von: Niesmann+Bischoff GmbH, übermittelt durch news aktuell