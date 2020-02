Repräsentative Umfrage belegt: Auch 'jung, ledig, ohne Kind' sucht Vereinbarkeit

Frankfurt (ots) - Vereinbarkeitsbedarfe sind unabhängig von Alter, Familienstandund Elternschaft hoch. Dies belegt die von der berufundfamilie Service GmbHinitiierte repräsentative Umfrage unter 2.500 Erwerbstätigen zur Zertifizierungvon Arbeitgebern für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Dievom Meinungsforschungsunternehmen Civey im September 2019 durchgeführteOnline-Befragung zeigt zudem: Für die Vereinbarkeit zertifizierte Arbeitgebersind für Erwerbstätige - egal mit welcher Berufsbildung - attraktiv. Und:Erwerbstätige lassen sich unabhängig von Geschlecht, Alter, Schul- undBerufsbildung von einem objektiven und optimierenden Vereinbarkeitszertifikatüberzeugen.Nach der Veröffentlichung der Umfrageresultate zu den Zielgruppen "Beschäftigtegesamt, Personaler*innen und Entscheider*innen", informiert die berufundfamilieService GmbH jetzt über die Highlights der Detailergebnisse zu den Kategorien"Erwerbstätige gesamt nach Alter, nach Geschlecht, nach Familienstand, mit/ ohneKinder im Haushalt, nach beruflicher Stellung und nach Schulbildung".Vereinbarkeit ist definitiv ein Entscheidungskriterium bei der ArbeitgeberwahlMehr Frauen (81 %) als Männer (72,2 %) sagen, dass ihnen die Vereinbarkeit vonBeruf, Familie und Privatleben bei der Wahl eines Arbeitgebers wichtig ist.Zudem zeigt sich, dass die Vereinbarkeitsbedarfe bei den Beschäftigtenunabhängig von ihrem Familienstand stark ausgeprägt sind: Zwar sind es bei denVerheirateten und Verwitweten die meisten (78,3 %), denen die Vereinbarkeit beider Arbeitgeberwahl wichtig ist. Dahinter folgen aber direkt die Ledigen (73,7%) und dann die Geschiedenen (70,2 %).83,5 % der Erwerbstätigen, bei denen Kinder im eigenen Haushalt leben, findendie Vereinbarkeit bei der Arbeitgeberwahl essenziell. Bei den Beschäftigten ohneKinder im Haushalt sind es rund 10 Prozentpunkte weniger: 73 %. Dennoch wirddeutlich, dass Kinder nicht alleinig eine Rolle dabei spielen, ob fürBeschäftigte Vereinbarkeit ein Entscheidungskriterium für einen Arbeitgeber ist.Betrachtet man die Berufsbildung der befragten Erwerbstätigen zeigen sich kaumUnterschiede bei der Beantwortung der Frage, wie wichtig die Vereinbarkeit beider Arbeitgeberwahl ist: Bei den Beschäftigten mit Berufsausbildung geben 78,1 %an, dass ihnen die Vereinbarkeit wichtig ist, bei den sich noch in Ausbildungbefindlichen sind es 77,9 %, bei den Beschäftigten mit Studium oder einemhöheren Abschluss 73,8 % und bei den Beschäftigten ohne Abschluss 71,4 %.Absage an nicht-familienbewusste ArbeitgeberBei der Frage "Wäre die schlechte Vereinbarkeit für Sie ein Grund den Job zuwechseln?" zeigt sich ein Trend: Je jünger desto handlungsentschlossener. Jejünger Erwerbstätige sind, desto mehr von ihnen würden den Job wechseln, wennsich die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben für sie als schlechterweist: Bei den 18- bis 29-Jährigen bekunden 77 % ihren Wechselwillen und beiden 30- bis 39-Jährigen 76 %. Immerhin knapp sieben von zehn (68 %) 40- bis49-Jährige würden aufgrund schlechter Vereinbarkeit kündigen. Bei denBeschäftigten im Alter zwischen 50 und 64 Jahren sind es 57,5 % und bei denmindestens 65-Jährigen immerhin noch jeder Zweite (51,7 %).Leben Kinder mit im Haushalt, scheint der Entschluss für einen Jobwechsel beischlechter Vereinbarkeit eher gegeben. Aber auch die Kinderlosen bekundigenHandlungswillen: 74,1 % der Beschäftigten mit Kinder im eigenen Haushalt sehenin der schlechten Vereinbarkeit einen Grund, den Job zu wechseln. Bei denErwerbstätigen ohne Kinder im Haushalt sind es 61,7 %.Vereinbarkeitszertifikat überzeugt50,1 % der männlichen Erwerbstätigen würden sich bei gleichen Bedingungen eherfür einen Arbeitgeber entscheiden, der für die Vereinbarkeit von Beruf, Familieund Privatleben zertifiziert ist. Bei den Frauen sind es sogar über fünf Prozentmehr: 55,5 %. Nur 7,2 % der weiblichen und 8,7 % der männlichen Erwerbstätigenwürden sich auf keinen Fall für einen zertifizierten Arbeitgeber entscheiden.Unterschiede im Familienstand scheinen keinen großen Einfluss darauf zu haben,ob Erwerbstätige einen Arbeitgeber attraktiver finden, wenn dieser einunabhängiges Vereinbarkeitszertifikat trägt. Interessanterweise sind es - wennauch mit einem geringen Vorsprung - bei den Ledigen die meisten, für die einsolches Siegel die Arbeitgeberattraktivität steigert: 54,6 %. Bei denVerheirateten bzw. Verwitweten sind es 51,3 % und bei den Geschiedenen 51,1 %.Insbesondere die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen, die auch Teile derGeneration Z einschließt, findet einen Arbeitgeber attraktiver, wenn dieser fürdie Vereinbarkeit unabhängig zertifiziert ist: Für sechs von zehn Personendieser Altersgruppe (63,7 %) steigt die Arbeitgeberattraktivität mit einemunabhängigen Zertifikat für die Vereinbarkeit. Im Altersdurchschnitt sind es 52%.Zertifizierte Arbeitgeber sind beim Recruiting im VorteilUnabhängig vom Familienstand würde sich die Hälfte der Beschäftigten bei derWahl des Arbeitgebers unter gleichen Bedingungen für die Organisationentscheiden, die für die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatlebenzertifiziert ist: 54,9 % der unverheirateten Erwerbstätigen würden sich beigleichen Bedingungen für einen Arbeitgeber mit Zertifizierung für dieVereinbarkeit entscheiden. Bei den Verheirateten bzw. Verwitweten sind es mit52,1 % geringfügig weniger. Bei den Geschiedenen sind es noch leicht weniger,allerdings immer noch jeder Zweite: 50,8 %.Sind Kinder im Haus, tendieren Beschäftigte eher zu einem für die Vereinbarkeitzertifizierten Arbeitgeber: Sechs von zehn (61,6 %) Beschäftigte, bei denenKinder im Haushalt leben, würden sich bei gleichen Bedingungen für einenArbeitgeber entscheiden, der ein Vereinbarkeitszertifikat trägt. Bei denErwerbstätigen ohne Kinder im eigenen Haushalt sind es 49,6 %.Zertifizierte Arbeitgeber locken Erwerbstätige - egal mit welcher Berufsbildung:Sechs von zehn (58,4 %) Erwerbstätige, die sich noch in der Ausbildung befinden,würden sich bei gleichen Bedingungen eher für einen Arbeitgeber entscheiden, derfür die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben zertifiziert ist. Beiden Beschäftigten mit Berufsausbildung sind es 54,2 %, und bei denErwerbstätigen ohne Abschluss 53,4 %. Am wenigsten, aber immer noch über dieHälfte (51,5 %) sind es bei den Erwerbstätigen mit Studium oder einem höherenakademischen Abschluss.Das ideale Vereinbarkeitszertifikat: Objektiv und optimierendGefragt nach den Kriterien, die sie bei einem Zertifikat für die Vereinbarkeitvon Beruf, Familie und Privatleben ansetzen, stimmen Frauen und Männer überein:Knapp vier von zehn Frauen (36,9 %) und Männern (36,7 %) ist bei einemVereinbarkeitszertifikat wichtig, dass eine externe und unabhängige Begutachtungstattfindet. An zweiter Stelle folgt in der Rangliste bei beiden Geschlechtern(Frauen: 31,3 %: Männer: 32,1 %) der Nachweis kontinuierlicher Verbesserung alsKriterium. Platz 3 nimmt die Bewertung des aktuellen Stands ein (Frauen: 28 %;Männer: 28,8 %).Auf den Rängen 4 und 5 folgen als Kriterien die langjährige Bekanntheit desVereinbarkeitszertifikats und dessen überregionale Anerkennung. Allerdingsfinden 5 bis 6 % mehr Frauen diese Kriterien wichtig als ihre männlichenGeschlechtsgenossen (langjährige Bekanntheit - Frauen: 15,3 %; Männer: 9,2 %;überregionale Anerkennung - Frauen: 14,1 %; Männer: 8,4 %).Welches Kriterium Erwerbstätigen bei einem Zertifikat für die Vereinbarkeit vonBeruf, Familie und Privatleben wichtig ist, ist somit nicht vom Geschlechtabhängig, allerdings scheinbar (u.a.) von ihrem Alter. Während sich die meistender 18- bis 29-Jährigen (43,8 %) für die Bewertung des aktuellen Standsaussprechen, legen die meisten der 30- bis 39-Jährigen (41,1 %) Wert auf eineexterne und unabhängige Begutachtung. Jedoch folgt für diese Altersgruppe kurzdahinter (39 %) der Nachweis kontinuierlicher Verbesserungen der Vereinbarkeit.Die 40- bis 49-Jährigen (39,2 %) und die 50- bis 64-Jährigen (34.2 %) nennenebenfalls am häufigsten die externe und unabhängige Begutachtung als wichtigesKriterium für ein Vereinbarkeitszertifikat. In der Altersgruppe der ab65-Jährigen sprachen sich die meisten (34,2 %) hingegen für die überregionaleAnerkennung des Zertifikats aus.Und auch bei der Betrachtung der Schulbildung der Erwerbstätigen zeigen sichbezüglich der am häufigsten genannten Kriterien, die ihnen bei einemVereinbarkeitszertifikat wichtig sind, Unterschiede. Die Beschäftigten mitAbitur (40,6 %) nennen am meisten die externe und unabhängige Begutachtung alsrelevantes Kriterium. Bei den Erwerbstätigen mit mittlerer Reife und bei denBeschäftigten mit Hauptschulabschluss bzw. ohne Abschluss liegt das KriteriumNachweis kontinuierlicher Verbesserung (28,6 % bzw. 33,6 %) ganz vorne.Insgesamt belegen die externe und unabhängige Begutachtung sowie der Nachweiskontinuierlicher Verbesserungen damit die Top-Ränge der Kriterienskala.Objektivität und die Optimierung der betrieblichen Vereinbarkeitspolitik liegendamit im Fokus der Beschäftigten.Einigkeit über Altersgruppen und Berufsbildung hinweg: Anbieter vonVereinbarkeitszertifikaten sollen unabhängig sein und durch fachliche KompetenzüberzeugenDass Neutralität erheblich zur Glaubwürdigkeit eines Vereinbarkeitszertifikatsbeiträgt, zeigen auch die Antworten auf die Frage, welche Kriterien bei einemAnbieter von Zertifizierungen zur Vereinbarkeit wichtig ist. So wird in allenAltersgruppen die Unabhängigkeit am häufigsten genannt: Sechs von zehn (57,9 %)der 18- bis 29-Jährigen finden diesen Aspekt essenziell, 42,2 % der 30- bis39-Jährigen, 47 % der 40- bis 49-Jährigen, 40,6 % der 50- bis 65-Jährigen und42,1 % der ab 65-Jährigen.Und auch der Wunsch nach der Weiterentwicklung der betrieblich gestütztenVereinbarkeit bestätigt sich bei dieser Frage. Auf dem zweiten Rang derKriterien für einen Zertifizierungsanbieter liegt bei allen Altersgruppen diefachliche Kompetenz in der Begleitung. Wieder ist der Anteil derer, die sich fürdieses Kriterium aussprechen, bei den 18- bis 29-Jährigen am größten: 44,5 %.Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 35,9 %, bei den 40- bis 49-Jährigen 39,1 %,bei den 50- bis 65-Jährigen 35,7 % und bei den mindestens 65-Jährigen 33,8 %.Beim Blick auf die Berufsbildung der Erwerbstätigen bestätigt sich ebenfalls dasRanking der Kriterien, die bei einem Zertifizierungsanbieter für dieVereinbarkeit für wichtig erachtet werden: Auf Platz 1 sowohl bei denBeschäftigten ohne Abschluss (67,7 %), bei den in Ausbildung befindlichenBeschäftigten (53,5 %), als auch bei den Beschäftigten mit Studium oder miteinem höheren akademischen Abschluss (47,3 %) und den Beschäftigten mitBerufsausbildung (37,8 %) die Unabhängigkeit des Zertifizierungsanbieters.Die fachliche Kompetenz in der Begleitung durch einen Zertifizierungsanbieterfinden 37,7 % der Akademiker wichtig. 36,9 % der Erwerbstätigen ohne Abschlussschließen sich dieser Meinung an. Bei den Beschäftigten mit Berufsausbildungfinden 36,5 % die fachliche Kompetenz in der Begleitung wichtig und bei den nochin Ausbildung befindlichen Beschäftigten knapp jeder Vierte (24,4 %).HintergrundinformationDas Meinungsforschungsunternehmen Civey führte im September 2019 im Auftrag derberufundfamilie Service GmbH eine Umfrage durch und erhielt von 2.500 PersonenAntworten. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Erwerbstätige in Deutschland ab18 Jahren. Der statistische Fehler der Gesamtergebnisse liegt bei 3,5 Prozent.Zusätzlich gefilterte Befragtengruppen sind Fachkräfte im Personalwesen/ HumanResources und Entscheider*innen.Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleisterin und der Think Tank imThemengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Ihr zentralesAngebot ist das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule, dasvon der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Einsetzbar in allenBranchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quoder bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen,entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mitverbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in derUnternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozessesentscheidet ein unabhängiges, prominent mit Vertreter*innen aus Wirtschaft,Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium über die Erteilung desZertifikats zum audit. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilieService GmbH jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal imRahmen von Re-Auditierungen weiterführende personalpolitische Ziele vereinbartwerden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sich das Dialogverfahren an.Nur bei erfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der Arbeitgeber dasZertifikat weiterführen. Seit 1998 wurden rund 1.800 Arbeitgeber mit demZertifikat zum audit ausgezeichnet. Die berufundfamilie Service GmbH besitzt dieeuropaweite Lizenz für das audit. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffeyträgt die Schirmherrschaft für das audit, das von den Spitzenverbänden derdeutschen Wirtschaft - BDA, BDI, DIHK und ZDH - empfohlen wird.www.berufundfamilie.de