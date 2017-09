Repräsentative Umfrage: Was auf Musikfestivals stört (FOTO)

Berlin (ots) -Jeder Liebhaber von Livemusik kennt es: Tolle Stimmung, eine ganzbesondere Atmosphäre - aber es kann auch mal anstrengend werden.Musikfestivals stehen für Spaß, Stimmung, Party. Doch es gibt auchStimmungskiller: Fast die Hälfte (47,6 Prozent) der Festivalbesucherstört zu langes Anstehen für Getränke oder Essen, 40 Prozent monierendrängelnde Menschenmengen und jeder Dritte musste sich bereits miteiner schlechten Sicht auf die Bühne abfinden. Den größten Unmutbringt allerdings das Wetter: 60 Prozent geben zu, dass Regen für siedas größte Ärgernis bei einem Festivalbesuch ist.Diese Ergebnisse hat nun eine repräsentative Umfrage für dieHotelmarke Holiday Inn Express® gezeigt. Lange Schlangen, schlechteSicht und Menschenmengen führen die Liste an. Das Unternehmen istdiesjähriger Partner des Lollapalooza am 9. und 10. September inBerlin, und reagiert auf den sich abzeichnenden Wunsch nach mehrKomfort auf Festivals mit dem weltweit ersten Festival-Hotelzimmerdirekt vor der Bühne - eine Wohlfühloase zum Abschalten inmitten desFestivalrummels. Das Zimmer bringt alle Vorteile von Holiday InnExpress auf die Rennbahn Hoppegarten. Das Besondere: Es wird direktvor der Alternative Stage stehen. Fans von Acts wie Metronomy, LondonGrammar, Two Door Cinema Club und vielen anderen Bands können mitbester Sicht auf ihre Lieblingsacts den vollen Komfort eines NextGeneration-Hotelzimmers genießen - ein gemütliches Bett, kühleErfrischungen und Snacks plus USB-Anschlüsse zum Aufladen desSmartphones. So können die Lieblingsmomente auf der Bühne per Kamerafestgehalten werden.Mike Greenup, Vice President of Brand Management, Holiday InnExpress, sagt: "Wir von Holiday Inn Express wissen, worauf es beiKurzaufenthalten ankommt. Da so viele unserer Gäste für Gigs undFestivals zu uns kommen, wollen wir unseren Komfort und Service vorOrt erlebbar machen. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion bringen wir aufdem Lollapalooza Berlin das Hotel zu den Menschen. Musikfans müssenso das 'Hotel' gar nicht verlassen, um mitten im Geschehen zu sein,den besten Blick auf die Alternative Stage zu haben und gleichzeitigalle Vorzüge von Holiday Inn Express zu genießen."Das Lollapalooza-Festival-Team ist auf die 85.000 Besucher täglichbestens vorbereitet: "Jetzt hat die heiße Phase begonnen. Wirarbeiten auf Hochtouren und planen den Ablauf ganz genau, sodassjeder Besucher nur die besten Erinnerungen mit nach Hause nimmt", soTommy Nick, Director Communication & Marketing bei Goodlive AG vonLollapalooza Berlin. "Auf gutes Wetter darf man bei den jetzigenVorhersagen ja auch hoffen - das können wir leider (noch) nichtsteuern."Mehr Informationen unter www.ihg.com/holidayinnexpressgermanyPressekontakt:Luise LückfischerAppelt, relationsTel. +49 (0)30-726 146-714E-Mail: ihg-presse@fischerappelt.deOriginal-Content von: InterContinental Hotels Group, übermittelt durch news aktuell