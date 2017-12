Repräsentative Umfrage: Jeder Dritte wünscht sich mehr Zeit für Familie und Freunde

Münster (ots) - Zwischen den Jahren ist traditionell für vieleMenschen die Zeit, Pläne fürs neue Jahr zu schmieden. Mehr Sport,weniger Süßigkeiten, mit dem Rauchen aufhören - fast jeder nimmt sichirgendetwas vor. Doch welche Träume haben die Nordrhein-Westfalen fürdas nächste Jahr?Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat im Auftrag von WestLottonachgefragt: Neben dem Wunsch eine große Reise zu machen (35Prozent), träumt jeder Dritte davon, 2018 mehr Zeit mit Familie undFreunden verbringen zu können (33 Prozent). Vielleicht ist ein neuerJob dazu bereits der erste Schritt. In jedem Fall möchte sich mehrals jeder Siebte nächstes Jahr beruflich verändern."Ein Traum ist etwas ganz Persönliches. Dabei geht es nicht immernur um materielle Wünsche. Die Umfrage zeigt, dass Zeit unserkostbarstes Gut geworden ist", sagt WestLotto-Sprecher Axel Weber zuden Umfrage-Ergebnissen. Diese verdeutlichen: vor allem Berufstätige(39 Prozent) sowie Eltern mit Kindern wünschen sich mehr Zeit fürihre Familie. Denn während nur 28 Prozent der Menschen, die alleineleben, mehr Zeit für ihre Lieben haben möchten, sind es beiHaushalten in denen mindestens vier Personen leben schon 45 Prozentoder mehr.Zeit bräuchte man auch für eine Traumreise. Interessant: Mit 37Prozent träumen sich mehr Frauen als Männer (33 Prozent) in dieFerne. Ein neues Auto wünschen sich dagegen nur 15 Prozent derBefragten, ein Haus oder eine Wohnung zehn Prozent."Fast jeder hat schon einmal davon geträumt, im Lotto zu gewinnen,sogar die 15 Prozent der Menschen, die in unserer Umfrage angegebenhaben, sie seien wunschlos glücklich. Offenbar macht auch sie dasTräumen von etwas schon glücklich!", so Weber.Steht denn die Liebe gar nicht mehr hoch im Kurs? Doch, egal, obUrlaub, Haus oder mehr Zeit: dafür muss erstmal der oder die Richtigeher. Allerdings nur 14 Prozent der Menschen in Nordrhein-Westfalenträumen davon, nächstes Jahr den Partner fürs Leben zu finden.Vielleicht beim gemeinsamen Fußballschauen: Immerhin träumen genausoviele Menschen nämlich vom erneuten WM-Titel der Nationalmannschaft.Die Ergebnisse im ÜberblickWelche Träume haben Sie für das Jahr 2018?1. Eine große Reise machen 35%2. Mehr Zeit für Familie und Freunde 33%3. Einen neuen Job finden 15%3. Ein neues Auto kaufen 15%5. Titel bei der Fußball-WM 14%6. Den Partner fürs Leben finden 14%7. Eine Auszeit nehmen 13%8. Ein Haus/eine Wohnung kaufen 10%9. Ein Musikinstrument lernen 6%10. Etwas Anderes 15%11. Nichts/bin wunschlos glücklich 15%Das unabhängige Meinungsforschungsinstitut YouGov befragte imAuftrag von WestLotto 1.054 Menschen aus NRW ab 18 Jahren zwischendem 30. November und 6. Dezember 2017.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberWeseler Straße 108-11248151 MünsterTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell