Repräsentative Umfrage: Jeden Tag gehen in Deutschland 128.000 Patienten zum Heilpraktiker

Warendorf (ots) -- Wichtige Säule des deutschen Gesundheitssystems: 47.000praktizierende Heilpraktiker, knapp 60.000 Beschäftigte inHeilpraktiker-Praxen- Mehr als 46 Millionen Patientenkontakte pro Jahr in Deutschland- Entlastung für Krankenkassen und Versicherungen: Über eineMilliarde Euro Umsatz im Jahr, 50% Selbstzahler (rd. 530 MillionenEuro)Eine repräsentative Umfrage des Bund Deutscher Heilpraktiker e.V.(BDH) zeigt die hohe Bedeutung des Heilpraktikerberufs inDeutschland: Hochgerechnet arbeiten knapp 60.000 Menschen in dendeutschen Heilpraktiker-Praxen. Im Vergleich sind das fast 50 Prozentmehr als in der deutschen Biotechnologie-Branche (ca. 42.000) [1] undfast doppelt so viele wie in der Solarbranche in Deutschland (ca.31.600) [2].47.000 Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker praktizieren inDeutschland [3]. Aus der Umfrage des BDH ergibt sich, dass diesehochgerechnet jährlich rund 46 Millionen Patientenkontakte haben. Dasbedeutet: Jeden Tag gehen deutschlandweit mehr als 128.000 Personenzum Heilpraktiker. Wenn man diese große Anzahl der Patientenkontakteins Verhältnis setzt zu der sehr geringen Zahl bekannt gewordenerProbleme oder gar Behandlungsfehler, kann man nur zu einem Ergebniskommen: Die deutschen Heilpraktiker arbeiten extrem sicher. "Derzuhörende, dem Patienten zugewandte Behandlungsansatz und dieeingesetzten Behandlungsmethoden minimieren das Risiko folgenschwererBehandlungsfehler. Gleichzeitig lehnen wir die Behandlung schwererErkrankungen wie beispielsweise Krebs alleine durch Heilpraktiker ab.Die Gesundheit und die Sicherheit des Patienten stehen für uns anerster Stelle", sagt Ulrich Sümper, Präsident des BDH.In der Umfrage geben zwei von drei Heilpraktikern an, auchsogenannte invasive Verfahren durchzuführen, wie etwa Infusionenlegen, Spritzen geben oder Akupunktur und Eigenbluttherapie. Dasbedeutet hochgerechnet, dass in Deutschland rund 30.000 Heilpraktikersolche Verfahren anwenden. BDH-Präsident Sümper: "Mögliche Kritik anden invasiven Verfahren ist abwegig. Die Kolleginnen und Kollegenpraktizieren diese Verfahren professionell und tausendfach jeden Tag.Wir stehen für klare Rahmenbedingungen und Qualität. Der Beruf desHeilpraktikers beruht auf der umfassenden Kenntnis der Methoden derKomplementärmedizin als auch umfangreicher schulmedizinischerKenntnisse."Die große Bedeutung von Heilpraktikern für ein zukunftsfähigesGesundheitswesen in Deutschland zeigt sich auch ökonomisch:Heilpraktiker entlasten das Gesundheitssystem, da Patienten dieKosten überwiegend selbst bezahlen. Zum Gesamtumsatz von rund einerMilliarde Euro, die die Heilpraktiker in Deutschland jährlichumsetzen, tragen die Selbstzahler laut Umfrage hochgerechnet 531,51Millionen Euro bei (53,2%). 173,86 Millionen Euro (17,4%) der Kostentragen Private Krankenversicherungen, 155,09 Millionen Euro kommenvon Zusatzversicherungen (5,5%), und 139,54 Millionen Euro (14%) ausder Beihilfe. Insbesondere bei der stark ansteigenden Anzahl vonPatienten mit psychosomatischen Erkrankungen oderBefindlichkeitsstörungen, die durch komplementärmedizinischeTherapien gut behandelbar sind, kann das Gesundheitssystem durch dieArbeit der Heilpraktiker entlastet werden."Heilpraktiker leisten einen wertvollen Beitrag zurVolksgesundheit. Wir erhalten die Lebensqualität und Arbeitsfähigkeitvieler Patienten, indem wir schulmedizinische Therapien begleitenoder an sie anschließen. Einer Vielzahl an Patienten geben wir sozusätzliche Behandlungsmöglichkeiten. Als verantwortungsvolleTherapeuten stellen Heilpraktiker dabei die Komplementärmedizinneben, aber nicht über die Schulmedizin. Wir wollen Patienten eineoptimale individuelle Therapie ermöglichen. Die Schulmedizinübernimmt auch erfolgreiche Ansätze der Komplementärmedizin. Darinsehen wir einen Nachweis für die erfolgreiche Zusammenarbeit beiderBereiche und setzen uns für eine aktive Fortführung dieser Traditionein", fasst BDH-Präsident Sümper zusammen.1 http://ots.de/hMpHu2 https://www.solarwirtschaft.de/presse/marktdaten.html3 Statistisches Bundesamt, 25. Januar 2017, Untersuchungsjahr 2015,Fachserie 12, Reihe 7.3.1Für Redaktionen: Einzelne Ergebnisse der Umfrage zum Download aufwww.bdh-online.deZur Methode: An der Umfrage im Juli 2017 haben insgesamt 1.733Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker teilgenommen. Die Antwortenwurden anhand von Vergleichszahlen des Statistischen Bundesamtes, 25Januar 2017, Untersuchungsjahr 2015, Fachserie 12, Reihe 7.3.1,hochgerechnet. Die durch die Umfrage ermittelte Stichprobe entsprichtsowohl in den Geschlechterrelationen als auch in den Relationenzwischen den Altersgruppen mit hoher Übereinstimmung denen derStatistik des Bundesamtes. Deshalb sind die Umfrage und die sichdaraus ableitenden Zahlen für die Gruppe der Heilpraktikerinnen undHeilpraktiker in Deutschland repräsentativ.Zum BDH: Der Bund Deutscher Heilpraktiker e.V. zählt zu denmitgliederstärksten und einflussreichsten Heilpraktiker-VerbändenDeutschlands. Der Verband mit Sitz in Warendorf vertritt dieInteressen seiner mehr als 5.000 Mitglieder und des Berufsstandesgegenüber Öffentlichkeit und Politik. Darüber hinaus unterstützt derBDH seine Mitglieder bei allen Anliegen rund um Beruf und Praxis.Weitere Informationen unter www.bdh-online.de.