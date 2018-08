Repräsentative Umfrage: Ich wär' so gerne Millionär, dann wär' mein Urlaub legendär / Das sind die Urlaubsträume der Deutschen, wenn Geld keine Rolle spielt (FOTO)

Münster (ots) -Sonne, Strand und Meer - das ist wohl die klassische Vorstellungvon Urlaub. Auch in Deutschland gab es während der letzten Wochenausreichend Sonne - Strand und Meer haben jedoch die Wenigsten vorder Tür. Wer verbringt seine freie Zeit trotzdem zu Hause, wen ziehtes in die Ferne? Und wie sieht der Traumurlaub der Deutschen aus,würde Geld keine Rolle spielen?Eine repräsentative Umfrage* im Auftrag der Lotterie Eurojackpotzeigt: Wenn das Wörtchen wenn nicht wär', würden knapp drei Viertelder Deutschen ihren Urlaub im Ausland verbringen. 42 Prozent träumensogar von einer Weltreise, die alle sieben Kontinente umfasst.Von Balkonien nach Bali55 Prozent der Deutschen verbringen ihren Urlaub im eigenen Land.Fast zwei Drittel der Heimat-Urlauber bleiben sogar in den eigenenvier Wänden. Dabei ist das Fernweh eigentlich groß: Wenn das nötigeKleingeld vorhanden wäre, würden 70 Prozent der Befragten nicht inDeutschland bleiben und 41 Prozent in ein Land außerhalb Europasreisen.Eine Portion Luxus? - Ja, bitte!Ein gut gefülltes Konto wirkt sich nicht nur auf die Wahl desReiseziels aus: Über die Hälfte der Deutschen würde ihren Urlaub auchluxuriöser gestalten. Doch was heißt das? Privatjet? Champagner?Butler? Auch - aber Zeit ist für 50 Prozent der Bundesbürger dergrößte Luxus. Die Verlängerung des Urlaubs führt die Liste derUrlaubswünsche an, wäre das Budget quasi unendlich. Knapp dahinterfolgt der Traum vom Luxus im klassischen Sinne: Eine luxuriöseUnterkunft würden sich 45 Prozent zulegen. Und auch das Teilen vonGlück steht bei den Deutschen hoch im Kurs: 43 Prozent würden ihrenLiebsten eine Auszeit spendieren und mit in den Urlaub nehmen."Mit einem Millionengewinn im Rücken lässt sich ein längererUrlaub ganz besonders entspannt genießen. Es freut uns zu sehen, dassdie Menschen ihren Gewinn und ihre Zeit gerne mit ihren Liebstenteilen würden", kommentiert Axel Weber, Sprecher der LotterieEurojackpot.Wo die Wünsche wohnen - Bayern ist nicht gleichNordrhein-WestfalenSeine Partnerin, seinen Partner oder die Familie einzuladen stehtbei den Urlaubern aus Nordrhein-Westfalen sogar auf Platz zwei derWunschliste, ebenso bei den Thüringern. Bei den Bayern punktet derLuxus noch etwas besser: Eine tolle Unterkunft hat hier diezweithöchste Priorität. Die Hessen scheinen in ihrem Urlaub gernunabhängig zu sein und wollen dennoch nicht auf Luxus verzichten: Inkeinem anderen Bundesland war der Wunsch nach einem Luxus-Camper sogroß wie hier. Das größte Bedürfnis nach Urlaubsverlängerung scheinendie Baden-Württemberger zu haben: Sind sie besonders fleißig unddeswegen urlaubsreifer? 57 Prozent - also deutlich mehr als derDurchschnitt aller Befragten, würde mit unbegrenzten FinanzmittelnAuszeiten deutlich ausdehnen.Wie sehen die tatsächlichen Urlaubsziele und dieWunschdestinationen mit Blick auf die verschiedenen Bundesländer aus?Wenn die Brandenburger die Wahl hätten, würde keiner der derzeit34 Prozent den Urlaub zu Hause verbringen. Die Hälfte aller Thüringerwünscht sich einen Urlaub außerhalb Europas, tatsächlich setzenmomentan aber nur 11 Prozent diesen Wunsch in die Realität um.*"Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage derYouGov Deutschland GmbH, an der 2038 Personen teilnahmen. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutscheBevölkerung ab 18 Jahren."Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell