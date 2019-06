Repräsentative Umfrage im Auftrag von LANCOM Systems / Mobiles Internet: Nutzer surfen lieber per WLAN als über Mobilfunk im Netz (FOTO)

Aachen (ots) -Bei der mobilen Internet-Nutzung hat das WLAN gegenüber demMobilfunk in Deutschland klar die Nase vorn. Das ist das zentraleErgebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage desMeinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von LANCOM Systems.Fast 60 Prozent der befragten Anwender geben dem WLAN den Vorzug,unabhängig davon, ob es sich um datenintensive Anwendungen wieStreaming handelt oder um Anwendungen mit geringem Datenvolumen wieMessaging oder klassisches Surfen. Passend dazu wünschen sichinsgesamt mehr als 70 Prozent der befragten Internet-Nutzer, dass beider künftigen Vergabe von Funkfrequenzen das WLAN mindestensgleichberechtigt zum Mobilfunk oder sogar bevorzugt behandelt wird.Die mobile Internet-Nutzung ist heute aus dem Lebens- undArbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Welchen Weg die Nutzerbevorzugen, um von unterwegs auf Anwendungen im Internet zuzugreifen,Videos oder Musik zu streamen, zu shoppen oder Nachrichten zuversenden, hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov nun in eineraktuellen und repräsentativen Umfrage ermittelt.Die Befragung kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: WLAN ist fürdie meisten Anwender die bevorzugte Zugangstechnologie. Nicht nurbeim datenintensiven Streaming, sondern auch beim normalen Surfengehen fast 60 Prozent unterwegs über die meist kostenfreien Diensteins Netz. Die überzeugten Mobilfunkanhänger hingegen sind deutlich inder Minderheit. Nur 3 Prozent nutzen selbst beim Streaming bevorzugtdas Mobilfunknetz, bei weniger datenhungrigen Anwendungen steigt derAnteil leicht auf 7 Prozent. Die übrigen Befragten zeigten keineBevorzugung oder machten keine Angaben."Die anhaltende Popularität von WLAN hat viele Gründe. DieTechnologie ist günstig, einfach und zuverlässig und ermöglicht schonheute Geschwindigkeiten jenseits der Gigabit-Marke. Außerdem stehtWLAN über Hotspots an vielen Orten und in vielen Einrichtungen zurVerfügung, oft sogar kostenlos", erklärt LANCOM Gründer undGeschäftsführer Ralf Koenzen.Das deutliche Bild pro WLAN setzt sich auch beim ThemaFrequenzpolitik fort. So wünscht eine große Mehrheit von insgesamt 71Prozent der Befragten, dass WLAN bei der künftigen Vergabe vonFunkfrequenzbändern mindestens ebenso berücksichtigt werden soll wieder Mobilfunk (42 Prozent) oder sogar bevorzugt (29 Prozent). Durchzusätzliche Frequenzbänder lassen sich Störungen und Engpässe inprivaten, öffentlichen und Firmen-WLANs vermeiden und neueWLAN-Technologien mit Übertragungsgeschwindigkeiten imMulti-Gigabit-Bereich nutzen. Für eine Bevorzugung von Mobilfunk beider Frequenzvergabe sprechen sich hingegen nur 17 Prozent derBefragten aus."Die Frequenzpolitik ist völlig einseitig auf den Mobilfunkfokussiert. Es ist gut 15 Jahre her, dass für WLAN neueFunkfrequenzen bereitgestellt wurden. Das muss sich rasch ändern,damit WLAN auch künftig zuverlässig und schnell bleibt und wir baldMulti-Gigabit-WLAN nutzen können. Wir begrüßen daher sehr, dass dieEU derzeit die Öffnung des 6 GHz-Bandes für WLAN untersucht",unterstreicht Ralf Koenzen.Die Ergebnisse beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, die im Auftrag des NetzwerkinfrastrukturausstattersLANCOM Systems durchgeführt wurde. An der Umfrage nahmen zwischen dem24.05.2019 und 27.05.2019 insgesamt 2.046 Personen teil. DieErgebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutscheBevölkerung ab 18 Jahren.Hinweis für die Redaktion:Diese Pressemeldung finden Sie unter: http://www.presse.lancom.deDie Infografik zur Umfrage steht zum Download bereit unter:https://www.lancom-systems.de/newsroom/bilder-infografiken/Hintergrund LANCOM Systems:Die LANCOM Systems GmbH ist führender europäischer Hersteller vonNetzwerk- und Security-Lösungen für Wirtschaft und Verwaltung. DasPortfolio umfasst Hardware (WAN, LAN, WLAN, Firewalls), virtuelleNetzwerkkomponenten und Cloud-basierendes Software-defined Networking(SDN).Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung findenhauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting desNetzwerk-Managements. Besonderes Augenmerk gilt derVertrauenswürdigkeit und Sicherheit. Das Unternehmen hat sich derBackdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vomBundeswirtschaftsministerium initiierten Vertrauenszeichens"IT-Security Made in Germany".LANCOM wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Würselenbei Aachen. Zu den Kunden zählen KMU, Behörden, Institutionen undGroßkonzerne aus aller Welt.Seit Sommer 2018 ist das Unternehmen eigenständigeTochtergesellschaft des Münchner Technologiekonzerns Rohde & Schwarz.Pressekontakt:Eckhart TraberLANCOM Systems GmbHTel: +49 (0)172 93 60 127presse@lancom.dewww.lancom.deSabine Haimerlvibrio Kommunikationsmanagement Dr. Kausch GmbHTel: +49 (0)89 32151 - 869Fax: +49 (0)89 32151 - 70lancom@vibrio.dewww.vibrio.euOriginal-Content von: LANCOM Systems GmbH, übermittelt durch news aktuell