Repräsentative Studie: Kredit plus neue Instrumente

Berlin (ots) - Finanzierungen, die Kredite ergänzen oder ersetzenkönnen, rücken weiter ins Blickfeld des Mittelstands. 57% der kleinenund mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland wünschen sich mehrUnabhängigkeit von der Hausbank. Besonders ausgeprägt (67%) ist dieHaltung in Unternehmen mit 2,5 bis 50 Mio. Euro Umsatz, ebenso in denBranchen Im- und Export (63%) und Handel (62%). Jeder zweiteFinanzentscheider in KMU sieht Vorteile bei modularen Lösungen. Soerklären 48%, eine ausgewogene Finanzierung umfasse neben Eigen- undFremdkapital auch Beteiligungen, Factoring und Leasing. Zu diesemErgebnis kommt eine repräsentative Studie des BundesverbandsFactoring für den Mittelstand (BFM). Ein Umdenken weg von derMonokultur zeichnet sich seit Jahren ab. 2014 hatten bereits 47% derBefragten eine breiter aufgestellte Finanzierung für sinnvollgehalten. Für eine Anwendung in der Praxis bleiben aber Hemmnissebestehen.Umsatzkongruente Liquidität und Ausfallschutz67% der Entscheider gehen davon aus, dass die Finanzierung alsstrategisches Element weiter an Bedeutung gewinnen wird. Dabeispielen bankenunabhängige Modelle wie das Factoring eine immergrößere Rolle. Derzeit nutzen 15% der KMU (2014: 14%) den laufendenVerkauf von Forderungen als Finanzierungsform. Die Gründe: Factoringermöglicht eine schnelle und planbare Liquiditätsbeschaffung. Zudemkann es Wachstum auch bei hoher Dynamik unterstützen, weil dasVolumen der Finanzierung in gleichem Tempo mitwächst. Dasumsatzkongruente Prinzip von Factoring finden 53% derFinanzentscheider (2014: 48%) interessant. Ebenso hoch bewertet wirdder Schutz vor Forderungsausfall, der mit der Abtretung verbundenist. 53% sehen darin einen zentralen Vorteil von Factoring,ermittelte der BFM.Ein Hemmnis, die Umsatzfinanzierung einzusetzen, liegt inmangelnder Vertrautheit. 75% der Befragten erklären, sie wissen zuwenig über Factoring, um es für ihr Unternehmen zu nutzen.Überdurchschnittlich ist der Anteil im Baugewerbe (82%) und beimHandel (79%). Dort lassen sich zugleich erhöhte Ausfallquotenfeststellen. 28% der Befragten im Bau und 26% im Handel mussten schoneinmal größere Forderungsausfälle hinnehmen, die ihr Unternehmen vorProbleme gestellt haben. Laut BFM Factoring-Studie war jedes fünfteKMU in Deutschland betroffen (21%). Während die Schadensfälle in derUmsatzklasse bis 2,5 Mio. Euro um 4% zurückgingen, stiegen sie in derKlasse 2,5 bis 50 Mio. Euro um 4% an.Quelle: BFM Bundesverband Factoring für den Mittelstand / KantarTNS. Repräsentative Befragung kleiner und mittlerer Unternehmen inDeutschland mit einem Jahresumsatz bis 50 Mio. Euro. Die Untersuchung(1.569 Interviews) wurde von Kantar TNS im Oktober 2016 durchgeführt,die Vergleichsstudie 2014.