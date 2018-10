Repräsentative Studie: CHECK24 bietet die günstigsten Kfz-Versicherungstarife

München (ots) - TH Rosenheim: Wahrscheinlichkeit, beiKfz-Versicherung zu sparen, ist bei CHECK24 am größten / WeitereStudien empfehlen Nutzung von Vergleichsportal / CHECK24-Expertenhelfen bei Fragen rund um die Kfz-VersicherungDie günstigste Kfz-Versicherung finden Verbraucher mit hoherWahrscheinlichkeit bei CHECK24. In einer repräsentativen Stichprobeder Technischen Hochschule Rosenheim mit 1.000 Kundenprofilen bot dasMünchner Vergleichsportal in rund 80 Prozent der Fälle dengünstigsten Tarif. 1)Die Tester untersuchten Kfz-Versicherungstarife bei 77Versicherern sowie den zwei größten deutschen Vergleichsportalen. Mit1.000 repräsentativen Personenprofilen ist die Studie der TechnischenHochschule Rosenheim die umfassendste Marktstudie zum Vergleich vonKfz-Versicherungstarifen.Bei Neuabschluss sparten CHECK24-Nutzer im Schnitt 243 Eurogegenüber dem durchschnittlichen Marktpreis. Beim Wechsel derKfz-Versicherung sind laut Studie 155 Euro Ersparnis möglich. Inbeiden Fällen bot kein anderer Abschlussweg ein höheresSparpotenzial.Weitere Studien empfehlen Nutzung von CHECK24Ein aktueller Vergleich des Verbraucherportals Finanztipbestätigt, dass CHECK24 am häufigsten den günstigstenKfz-Versicherungstarif bietet. 2) Das Finanzmagazin Euro am Sonntaghat in einem Test von Kfz-Vergleichsportalen herausgefunden, dassVerbraucher bei CHECK24 im Schnitt am meisten sparen. 3) Gleichesgilt für eine Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität(DISQ). 4) Der Euro-Test bescheinigt CHECK24 außerdem die größteMarktabdeckung.Das gesamte Sparpotenzial durch einen Vergleich vonKfz-Versicherungen ist enorm: Laut einer Studie von WIK-Consultsparten Verbraucher durch Vergleichsportale innerhalb eines Jahresinsgesamt 318 Mio. Euro. 5)CHECK24-Experten beraten bei Fragen zu Neuabschluss oder Wechselder Kfz-VersicherungKunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über300 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Die Berater unterstützen auch im Schadensfallbeim Ausfüllen der Formulare und in der Kommunikation mit demVersicherer. Unsere Service-Mitarbeiter sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar.Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneVerträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalenVersicherungsordner. Mit dem 1-Klick-Kündigungsservice kümmert sichCHECK24 um die rechtssichere Kündigung des aktuellen Vertrags.1) Pressemitteilung Technische Hochschule Rosenheim:http://ots.de/xMXviS2) Finanztip: So finden Sie eine günstige Autoversicherung,https://www.finanztip.de/kfz-versicherung/3) Euro am Sonntag, Ausgabe 38/17, 23.09.2017, Der Preis ist heiß,S. 78-794) DISQ: Studie Vergleichsportale Kfz-Versicherungen,https://disq.de/2017/20170118-Portale-Kfz-Versicherungen.html5) WIK-Consult: Vergleichsportale in Deutschland,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell