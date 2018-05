Repräsentative SYZYGY Studie: Zwei von drei Deutschen würden für keinen Preis ihre Daten an Unternehmen verkaufen - nicht mal an ihre Lieblingsmarke

Bad Homburg (ots) - Stichtag DSVGO: In Deutschland ist dasHochhalten personalisierter Erlebnisse ein Marketing-Mythos: Daszeigt eine repräsentative Studie, die je 1000 Verbraucher inDeutschland, USA und UK zu ihrer Einstellung zum Datenthema geradeonline befragt hat. So haben 25% der Deutschen im letzten Jahraufgehört, online zu shoppen oder entsprechende Services zu nutzen,weil sie den Unternehmen beim Umgang mit ihren Daten nicht trauen (inUSA: 35%, UK: 36%). Sechs von zehn Deutschen (56%) glauben, dassMarken und Dienstleistungen, die sie nutzen, bereits zu viel Datenüber sie gesammelt haben (USA: 54%, UK: 55%). Mehr als jeder Dritte(38%) weiß nichts von den neuen Datenschutzbestimmungen (USA: 79%,UK: 28%). 67% der Deutschen würden ihre personenbezogenen Daten zukeinem Preis der Welt verkaufen - noch nicht mal an ihreLieblingsmarke (USA: 55%, UK: 52%). Nur 16% der deutschen Verbraucherwürden es in Erwägung ziehen, Google zu erlauben, ihre Nutzung aufdigitalen Geräten für 20 Euro/Monat zu verfolgen (USA: 33%, UK: 40%).Vorausgesetzt sie hätten die freie Wahl, ist nur jeder sechsteDeutsche (14%) der Meinung, es lohne sich personenbezogene Datenabzugeben, um online personalisierte Erfahrungen zu machen (USA: 21%,UK: 24%). Lediglich jeder zehnte Deutsche (10%) ist damiteinverstanden, dass Unternehmen Technologien einsetzen, umNachrichten und Inhalte für sie zu personalisieren (USA: 10%, UK:12%). 17% der Deutschen sind der Ansicht, es lohne sich, seineOnline-Anonymität für personalierte Erfahrungen aufzugeben (USA: 18%,UK: 21%).Pressekontakt:Ingeborg Trampetrampe communicationIngeborg@trampe-communication.deTel 0173 311 3675Original-Content von: SYZYGY, übermittelt durch news aktuell