Repräsentative Kundenbefragung: QVC ist der beste Versandhändler Deutschlands (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Das Multichannel-Unternehmen QVC zählt dank seiner herausragendenKundenzufriedenheit zu "Deutschlands Kundenchampions 2019". Nebeneinem 1. Platz in der Branchenkategorie "Versandhandel" gehört QVCauch zu den besten Drei in der übergeordneten Kategorie "500 bis4.999 Mitarbeiter/B2C".Echte Fans statt nur zufriedene Käufer - das wünschen sich vieleUnternehmen. Doch welches von ihnen kann sich wirklich über treueKunden freuen, die regelmäßig und voller Vertrauen bei ihremLieblingshändler einkaufen? In einer Studie gehen das renommierteF.A.Z.-Institut, die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ)und 2HMforum bereits seit 2008 dieser Frage nach. In einerrepräsentativen Online-Befragung untersuchen sie dasKundenbeziehungsmanagement von Unternehmen und vergleichen diesbundesweit. Jedes Jahr verleihen sie anschließend das Zertifikat"Deutschlands Kundenchampions 2019". (1)QVC steht für zufriedene und treue KundenIm Rahmen dieser wissenschaftlich fundierten Studie bestätigtesich das Vertrauen und die Zufriedenheit der QVC Kunden. Das digitaleHandelsunternehmen belegt 2019 Platz 1 in der Kategorie"Versandhändler". Darüber hinaus gehört QVC zu den "Top 3" von 181Unternehmen einer bestimmten Betriebsgröße, die verglichen wurden."Die Auszeichnung bestätigt uns in unserer Strategie, den Kundenimmer in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn wir wissen, was ihnbeschäftigt, können wir als Unternehmen unsere Leistungen auf dieseBedürfnisse ausrichten", sagt Mathias Bork, CEO QVC Deutschland. "Zuden Erfolgsfaktoren von QVC zählen wir unsere Beratungskompetenz, dasplattform-übergreifende Einkaufserlebnis sowie den ausgezeichnetenService."QVC: Ein perfektes GesamtpaketDie hohe Kundenbewertung spiegelt das unkomplizierteEinkaufserlebnis wider - und das plattformübergreifend. Sei es überfreundliche Customer-Service-Mitarbeiter, die die Bestellungentgegennehmen oder das Shoppen über die App. Kunden freuen sich beiQVC über ein Shopping-Multiversum, egal auf welchem Kanal sie geradeunterwegs sind. Dies ist ein Grund, warum Käufer am Ende zu Fanswerden und gerne immer wieder bei QVC bestellen.(1) An der Studie 2019 haben rund 200 Unternehmen teilgenommen.116 Unternehmen haben die kritische Punktzahl erreicht und wurden als"Deutschlands Kundenchampions" ausgezeichnet. Insgesamt wurden 18Branchen untersucht. Auf Basis der Kundenbefragungen wird einesogenannte "Fan-Quote" ermittelt. So lassen sich Unternehmenuntereinander vergleichen, unabhängig von Branche und Größe.Für Hintergrundgespräche oder Interviews steht das Management vonQVC Deutschland gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich zwecksTerminvereinbarung an unten stehenden Pressekontakt.BildmaterialBildmaterial steht Ihnen unter folgenden Links zum Download zurVerfügung: https://wfm.fischerappelt.de/_uwgZqTqrm513NRBildunterschrift: QVC ist "Kundenchampion 2019" und belegt Platz 1unter den Versandhändlern und gehört zu den besten Drei in derübergeordneten Kategorie "500 bis 4.999 Mitarbeiter/B2C". MichaelSchlicht, Senior Operations Manager Customer Service, und WolfgangKrüger, DE General Manager & International CX Lead, nahmenstellvertretend die Auszeichnung für QVC entgegen (v.l.n.r.). Credit:2HMforumÜber QVCQVC, Inc., verbindet die Freude am Entdecken mit der Kraft vonBeziehungen und übertrifft dadurch stets die Erwartungen seinerKunden. Jeden Tag nimmt QVC Millionen Shoppingbegeisterte in neunLändern mit auf eine Entdeckungsreise durch ein sich stetig änderndesSortiment, bestehend aus bekannten Marken und innovativen neuenProdukten - aus den Bereichen Home und Fashion, Beauty, Elektronikund Schmuck. Dabei treffen Kunden auf interessante Persönlichkeiten,begeisternde Geschichten und einen ausgezeichneten Kundenservice. Das1986 in West Chester, Pennsylvania (USA), gegründete Unternehmen QVCInc. hat rund 21.400 Mitarbeiter mit Standorten in den USA, Japan,Deutschland, Großbritannien, Italien und - im Rahmen eines JointVentures - in China. Weltweit begeistert QVC Kunden auf 15Fernsehkanälen, die rund 380 Millionen Haushalte erreichen. WeitereInformationen: corporate.qvc.com, unternehmen.qvc.de, presse.qvc.deQVC, Inc., ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen derQurate Retail, Inc., (NASDAQ: QRTEA, QRTEB), zu der QVC, HSN, zulilyund die Cornerstone Marken genauso wie andereMinderheitsbeteiligungen gehören (zusammen Qurate Retail Group). DieQurate Retail Group glaubt an eine dritte Dimension des Shoppings("the third way to shop") - die sich vom Einzelhandel oder vom reinenvom Bestellen getriebenen E-Commerce abhebt - und ist laut "InternetRetailer" die Nr. 1 im Video-Commerce, die Nr. 3 im E-Commerce inNordamerika sowie eines der führenden Unternehmen im Mobile- undSocial-Commerce. QVC, Q, und das Q Ribbon Logo sind registrierteMarken der ER Marks, Inc. Weitere Informationen zur Qurate RetailGroup: qurateretailgroup.comWebshop: https://www.qvc.de/Newsroom: https://unternehmen.qvc.de/Beauty Blog: https://qvcbeauty.qvc.de/Kitchen Blog: https://qvclieblingskueche.qvc.de/Facebook: https://www.facebook.com/QVCUK/?brand_redir=153227878371und https://www.facebook.com/QVCNEXT/nstagram: https://www.instagram.com/qvcdeutschland/ undhttps://www.instagram.com/qvcbeautydeutschland/Twitter: https://twitter.com/WirsindQVC undhttps://twitter.com/qvcnextPressekontakt:QVC Handel S.à r.l. & Co. KGSusanne MuellerTel.: 0211/3007-5129Susanne_Mueller@QVC.comQVC Handel S.à r.l. & Co. KGKatrin LangeTel.: 0211/3007-5893Katrin_Lange@QVC.comOriginal-Content von: QVC Deutschland, übermittelt durch news aktuell