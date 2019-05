Repräsentative INSA-Befragung ein Jahr nach Einführung: in Deutschland leidet keiner so sehr unter der DSGVO wie Unternehmerinnen und Unternehmer (FOTO)

Hamburg (ots) -Im Gegensatz zu Unternehmerinnen und Unternehmern leidet dieMehrheit der Deutschen kaum unter der Einführung derDatenschutz-Grundverordnung DSGVO. Dies ist das Ergebnis einerrepräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts "INSA", dieder Bundesverband "Liberaler Mittelstand" in Auftrag gegeben undgestern Abend in Hamburg der Öffentlichkeit vorgestellt hat.Laut der Studie "INSA Meinungstrend", für die 2012 Personenbefragt wurden, findet nur ein Drittel der Bevölkerung dass die DSGVOdie Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit erschwert. Zwei Drittelfinden dies nicht. Für über 60% der Bevölkerung sei es zudem wichtig,dass es die DSGVO überhaupt gibt. Nur weniger als 40% der Befragtenfinden diese EU-Gesetzgebung unwichtig."Wir erleben eine gewaltig klaffende Schere zwischen derWahrnehmung der Unternehmer, Freiberufler und Selbständigen im Landeund dem Rest der Bevölkerung", erklärte der Generalsekretär desLiberalen Mittelstands Thomas Philipp Reiter dazu. "Die Last derDSGVO auf die unternehmerische Tätigkeit ist erheblich. Dies wirdjedoch von der Öffentlichkeit so nicht empfunden und auch nichtwahrgenommen." Reiter sprach von einem Vermittlungsproblem zwischenWirtschaft und Politik, wenn es um einseitig verteilte Lasten geht."Die DSGVO ist nur ein weiteres Beispiel, wie die Bürokratiejungen Menschen die Lust nimmt, sich selbständig zu machen", soThomas Philipp Reiter. Er forderte die Politiker aller Parteien auf,sich verstärkt auch um die Belange der Steuerzahlerinnen undSteuerzahler zu kümmern.Die INSA-Studie kann mit allen Detailergebnissen beim LiberalenMittelstand unter hamburg@liberaler-mittelstand.eu abgefordertwerden.Pressekontakt:Liberaler Mittelstand e.V.Thomas Philipp Reitertpr@liberaler-mittelstand.euTel. (0172) 9102020Original-Content von: Liberaler Mittelstand Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell