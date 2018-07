Repräsentative GfK-Umfrage: starker Rückgang der Apothekenzahl weitgehend unbekannt

Essen (ots) - In Deutschland gibt es schon heute wenigerVor-Ort-Apotheken als im Durchschnitt der Europäischen Union. DieZahl der Vor-Ort-Apotheken ist mit 19.748 auf dem tiefsten Stand seitfast 30 Jahren - Tendenz weiter fallend. Eine bundesweite,repräsentative Umfrage mit 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmernweist darauf hin, dass vielen Bundesbürgern der starke Rückgang derApothekenzahl in Deutschland nicht bekannt ist. Die Umfrage wurde vonder NOWEDA Apothekergenossenschaft mit Sitz in Essen bei der GfK,Gesellschaft für Konsumforschung, Nürnberg, in Auftrag gegeben.Die Umfrageergebnisse zeigen ein deutliches Informationsdefizitder Bevölkerung gegenüber dem Rückgang der Vor-Ort-Apotheken. Darüberhinaus verdeutlichen sie das Bedürfnis nach einer weiterhin schnellenund wohnortnahen Versorgung mit Arzneimitteln. 90,4 Prozent derBefragten war nicht bekannt, dass es in Deutschland weniger Apothekengibt, als im Durchschnitt der EU. Dass durchschnittlich in denvergangenen drei Jahren alle 38 Stunden eine Apotheke geschlossenhat, war sogar 90,7 Prozent nicht bewusst. 91,8 Prozent derrepräsentativen Befragungsgruppe wusste nicht, dass sich die Anzahlder Apotheken in Deutschland auf dem tiefsten Stand der letzten dreiJahrzehnte befindet.Auch die apothekerlichen Leistungen waren Teil der Befragung: Rundzwei Drittel (67,5 Prozent) der Befragten haben Nacht- oderNotdienste an Sonn- und Feiertagen bereits in Anspruch genommen. Nochdeutlicher fällt das Ergebnis bei der Akutversorgung aus: 93,5Prozent der Befragten nutzen diesen Service und haben schon direktnach dem Arztbesuch Medikamente in der Apotheke bezogen. Mehr alsvier von fünf Teilnehmern (81,9 Prozent) haben bereits diepersönliche Beratung von Mensch zu Mensch in Anspruch genommen.Im Notfall oder Krankheitsfall eine Apotheke in erreichbarer Nähezum Wohnort zu haben, wurde innerhalb der GfK-Umfrage von 97,9Prozent der Befragten als sehr wichtig bzw. wichtig erachtet. 68,5Prozent der Befragten wussten nicht, dass Versandapotheken starkeSchmerzmittel (sog. Betäubungsmittel), z. B. für Krebspatienten,nicht versenden dürfen und diese nur in Vor-Ort-Apotheken erhältlichsind.Auf die Frage: "Hätten Sie Verständnis dafür, wenn Menschen ihreMedikamente im Internet beziehen, auch wenn dadurch die Existenz derwohnortnahen Vor-Ort-Apotheken gefährdet würde?", antworteten bei derGfK-Umfrage 63,7 Prozent mit "nein".Pressekontakt:NOWEDA Apothekergenossenschaft eGUnternehmenskommunikationStefan Heinepresse@noweda.de0201 802-2630Original-Content von: NOWEDA eG, übermittelt durch news aktuell