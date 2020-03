Repräsentative FORSA-Umfrage für HÖRZU: Sinkendes Vertrauen in die Fernsehnachrichten. Claus Kleber mit Abstand glaubwürdigster Nachrichtenmoderator

Hamburg (ots) - Vertrauen ist die wichtigste Währung für Nachrichtensendungen.Aber welchen Formaten und Moderatoren vertrauen die Deutschen? Im Auftrag vonHÖRZU (EVT: 13. März) interviewte das Meinungsforschungsinstitut FORSA 1006Bundesbürger ab 14 Jahren. Ihnen wurde die Frage gestellt, wie sehr sie den fünfgroßen Nachrichtensendungen "Tagesschau", "Tagesthemen", "heute","heute-journal" und "RTL Aktuell" vertrauen. Als Antworten waren "voll undganz", "eher", "eher nicht" und "überhaupt nicht" möglich. Zudem verglich FORSAim Auftrag von HÖRZU die Ergebnisse mit einer identischen Umfrage aus 2018:Welches Format schneidet besser ab, welches schlechter? Das Ergebnis: Der"Tagesschau" vertrauen 44 Prozent "voll und ganz" (2018: 49 Prozent), 40 Prozent"eher" (2018: 41 Prozent) - damit ist die "Tagesschau" Umfragesieger, auch wenndie Sendung in diesen Kategorien insgesamt sechs Prozentpunkte verlor. Platz 2erringen die "Tagesthemen": 40 Prozent vertrauen ihnen "voll und ganz" (2018: 43Prozent), 42 Prozent "eher" (2018: 46 Prozent). Platz 3 teilen sich die beidenZDF-Formate "heute" und "heute-journal" (je 32 Prozent). Schlusslicht ist "RTLAktuell": Nur sechs Prozent glauben der Sendung mit Peter Kloeppel "voll undganz" (2018: 8 Prozent), 31 Prozent "eher nicht", zwölf Prozent "überhauptnicht". Damit ist "RTL Aktuell" das einzige Format, das mehr Misstrauen alsVertrauen erntet. Marcel Holick von FORSA: "Im Vergleich zu 2018 ist dasVertrauen in alle abgefragten Nachrichtensendungen tendenziell leicht gesunken."Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Frage der Glaubwürdigkeit der Moderatoren.Holick: "Der Anteil der Befragten, die keinem der abgefragtenNachrichtenmoderatoren besonders vertrauen, ist gestiegen: 2020 sind es 19Prozent, 2018 waren es 11 Prozent." 2018 lag RTL-Anchorman Peter Kloeppel mit 43Prozent nur einen Punkt hinter dem damaligen Sieger Claus Kleber vom ZDF. Jetztklafft die Schere weiter auseinander: Kleber legt 2020 einen Punkt zu, ihmvertraut fast jeder Zweite (45 Prozent). Kloeppel gibt drei Prozentpunkte ab:Nur noch 40 Prozent halten ihn für "besonders vertrauenswürdig". Damit istKloeppel der einzige männliche Moderator, der Vertrauen verloren hat. IngoZamperoni ("Tagesthemen") legte von 27 auf 31 Prozent zu, Christian Sievers("heute-journal") von 21 Prozent auf 23 Prozent. ZDF-Moderatorin Marietta Slomka("heute-journal") halten 36 Prozent für die glaubwürdigste Anchorfrau (2018: 37Prozent). Caren Miosga ("Tagesthemen") fiel von 33 Prozent auf 29 Prozent, PinarAtalay ("Tagesthemen") von 27 Prozent auf 25 Prozent. Außerdem erfragte FORSA,welchen Nachrichtenmedien die Deutschen am meisten vertrauen. Auf Platz 1: dasRadio (78 Prozent "voll und ganz" bzw. "eher") - gefolgt von den TV-Nachrichten(74 Prozent), Zeitungen und Magazinen (62 Prozent), Internet-Nachrichtenportalen(z. B. spiegel.de, tagesschau.de, 51 Prozent) sowie Internetquellen wie Blogs,Foren und sozialen Netzwerken (z. B. Facebook, YouTube, 12 Prozent). AlleUmfrageergebnisse und Zitate nur bei Nennung der Quelle HÖRZU frei.Pressekontakt:Ansprechpartner für redaktionelle Rückfragen:Mike PowelzChefreporter HÖRZUTel. 040 / 5544 - 72310mike.powelz@funke-zeitschriften.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51874/4543846OTS: HÖRZUOriginal-Content von: HÖRZU, übermittelt durch news aktuell