Repräsentative Exklusiv-Umfrage von HÖRZU: Günther Jauch ist das größte lebende Vorbild der Deutschen - vor Joachim Gauck und Angela Merkel auf Platz 2 und 3

Hamburg (ots) - Wer ist für uns eine Leitfigur? Wer lebt Werteglaubhaft vor? Das wollte HÖRZU in einer repräsentativen Umfrage vonFORSA wissen. Die Befragten (1001 Bundesbürger ab 14 Jahren) konntenbei 50 Personen des öffentlichen Lebens angeben, ob sie diesenMenschen als Vorbild ansehen - oder nicht. Dazu hatte dieHÖRZU-Redaktion 50 Prominente aus Politik, Kunst, Sport, Wirtschaftund Gesellschaft zusammengestellt. Benannt wurden Persönlichkeiten,die aus Deutschland stammen und noch leben. Mehrfachnennungen warenmöglich.Die Ergebnisse: Günther Jauch (61) ist das größte lebende Vorbildder Deutschen. 47 Prozent der Befragten stimmten für ihn, allerdingseher Frauen (59 Prozent) als Männer (45 Prozent). Jauch liegt fast inallen Altersgruppen vorn. Er erzielt beispielsweise 40 ProzentZustimmung bei den 14- bis 29-Jährigen. Bei den über 60-Jährigenliegt er auf dem 9. Platz.Die Top Ten der größten Vorbilder der Deutschen: Günther Jauch (1.Platz, 47 Prozent), Joachim Gauck (2. Platz, 47 Prozent), AngelaMerkel (3. Platz, 45 Prozent), Steffi Graf (4. Platz, 44 Prozent),Hape Kerkeling (5. Platz, 41 Prozent), Joachim Löw (6. Platz, 40Prozent), Frank-Walter Steinmeier (7. Platz, 40 Prozent), DirkNowitzki (8. Platz, 39 Prozent), Mario Adorf (9. Platz, 38 Prozent)und Königin Silvia von Schweden (10. Platz, 36 Prozent).Schon 2012 hatte HÖRZU eine Umfrage nach Vorbildern durchgeführt.Von den 50 damals abgefragten Personen sind 20 auch in der aktuellenListe, viele jedoch inzwischen verstorben, etwa Helmut Schmidt(damals Platz 1) und Helmut Kohl (damals Platz 26).Bemerkenswerte Auf- und Absteiger im Vergleich zu 2012 sind: DirkNowitzki (mit 47 Prozent das größte Vorbild für deutsche Männer),Angela Merkel (von Platz 10 auf Platz 3), Margot Käßmann (von Platz13 auf Platz 19), Claus Kleber (von Platz 33 auf Platz 22), JosephRatzinger (von 22 Prozent auf 17 Prozent), Dieter Bohlen (2012 für 12Prozent der 14- bis 29-Jährigen ein Idol, heute nur noch für 5Prozent) sowie Boris Becker (Absturz um sechs Plätze auf Rang 50).Interessante Randnotiz: Helene Fischer (Platz 37) und SahraWagenknecht (Platz 36) erzielen beide 18 Prozent.Die Top 3 der Männer: Dirk Nowitzki (47 Prozent), Joachim Löw (46Prozent) und Günther Jauch 45 Prozent). Die Top 3 der Frauen: Jauch(59 Prozent), Angela Merkel (52 Prozent), Joachim Gauck (50 Prozent).Die Top 3 der Westdeutschen: Gauck (48 Prozent), Jauch (47 Prozent),Merkel (47 Prozent). Die Top 3 der Ostdeutschen: Jauch (48 Prozent),Frank-Walter Steinmeier (48 Prozent), Hape Kerkeling (46 Prozent).Alle Zitate und Umfrageergebnisse nur bei Nennung der Quelle HÖRZUfrei. Die kompletten Umfrageergebnisse werden am 18. August 2017 inHÖRZU veröffentlicht.Das große Exklusiv-Interview mit Günther Jauch veröffentlichtHÖRZU am 25. August 2017.