Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg (ots) - Welche "Tatort"-Teams lieben die Deutschen ammeisten? Wer ist eher unbeliebt? Und welche Ermittler kennen diewenigsten "Tatort"-Zuschauer? Eine repräsentative Exklusiv-Umfragefür TV DIGITAL (Erstverkaufstag: 8. März 2019) von FORSA gibterstaunliche Antworten.1. Der "Tatort: Münster" siegt mit großem Vorsprung in allenAltersgruppen, bei Männern und Frauen, in Ost- und Westdeutschlandsowie bei Befragten jedweden Bildungsniveaus. Außerdem kennen dasMünster-Team 95 Prozent der deutschen "Tatort"-Seher - der absoluteSpitzenwert*. 91 Prozent der "Tatort"-Fans finden die Krimis mit JanJosef Liefers und Axel Prahl "sehr gut" bzw. "gut". Auf Platz 2landet das Kölner Team, gefolgt von den Bremern, die am 22.4. ihrenletzten Fall "Wo ist mein Schatz geblieben?" lösen. Die nächste Folgemit den Siegern Jan Josef Liefers und Axel Prahl ("Tatort: Spieglein,Spieglein") zeigt Das Erste am 17. März um 20.15 Uhr.2. Der Einsatz von Kinostars wie Til Schweiger und Heike Makatschist kein Erfolgsgarant. Der Schweiger-"Tatort" wird mit 56 Prozent amhäufigsten als "weniger gut" bzw. "schlecht" bewertet (gefolgt vomFranken-Team mit 49 Prozent und dem Schwarzwald-Team mit 47 Prozent).Der Makatsch-"Tatort" landet gemeinsam mit dem Schwarzwald-Team aufPlatz 3 der unbekanntesten Teams - hinter Franken (44 Prozent) sowieLuzern/Dresden (37 Prozent).3. Die ganz jungen Zuschauer wenden sich vom "Tatort" ab. 41Prozent der 14- bis 29-Jährigen sehen nie Folgen der Krimireihe, nur12 Prozent schauen regelmäßig. 39 Prozent der 30- bis 33-Jährigenebenfalls nie, 19 Prozent regelmäßig. Interessanter Nebenaspekt: Fastalle Teams schneiden bei Frauen besser ab als bei Männern. FolgendeTeams schneiden bei Frauen sogar erheblich besser ab: Bremen (plus 15Prozent), Ludwigshafen (plus 10 Prozent), Berlin (plus 10 Prozent),Franken (plus 10 Prozent). Und: 35 Prozent der Ostdeutschen schauenregelmäßig "Tatort", bei den Westdeutschen sind es 7 Prozent weniger.Ein exklusives Interview mit den Siegern der Umfrage - Jan JosefLiefers und Axel Prahl - wird am 6. März auf goldenekamera.deveröffentlicht.*Zur Methode:Die "Tatort"-Umfrage von TV DIGITAL ist die bislang größteFORSA-Umfrage zur beliebten ARD-Krimireihe, denn: Befragt wurden1.414 Personen ab 14 Jahren, darunter 1.005 "Tatort"-Seher. Letzterewurden gebeten, die 21 aktuellen Teams zu bewerten (sehrgut/gut/weniger gut/schlecht) bzw. anzugeben, ob sie das Team schongesehen haben. Um Verwechslungen auszuschließen, wurden ihnenTeamfotos gezeigt und Rollennamen/Städte genannt. Erhebungszeitraum:6. bis 9. Februar 2019.Alle Zitate und Umfrageergebnisse nur bei Nennung der Quelle TVDIGITAL frei.Pressekontakt:Redaktioneller Ansprechpartner:Mike PowelzLeiter der Chefreporter TV DIGITALTel: 040-554472310mike.powelz@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: TV DIGITAL, übermittelt durch news aktuell