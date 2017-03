Repräsentative Demokratie stärken - auf rationale Argumente setzen / Kirchen diskutieren über Zustand der Demokratie

Hannover (ots) - In der gegenwärtigen Debatte um die politischeKultur in Deutschland wünscht sich Bundestagspräsident NorbertLammert von den christlichen Kirchen ein klares Bekenntnis zurrepräsentativen parlamentarischen Demokratie. Lammert sprach amgestrigen Mittwoch (22. März 2017) bei einer von der EvangelischenKirche in Deutschland (EKD), der Deutschen Bischofskonferenz, derSynode der EKD und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)in Zusammenarbeit mit der Evangelischen und Katholischen Akademie inBerlin getragenen Veranstaltung mit dem Titel "Zwischen Polarisierungund Konsens. Wie steht es um unsere Demokratie?".Gegen den Anspruch praktisch aller Populisten, den Willen desVolkes unverfälscht zum Ausdruck zu bringen, erinnerte derBundestagspräsident daran, dass eine freiheitliche undrechtsstaatliche Demokratie von der Idee der gleichen Berechtigungverschiedener Überzeugungen lebe. Die demokratischeMehrheitsentscheidung sei keine Entscheidung über Wahrheiten, wohlaber ein Gültigkeitstestat für die erfolgte Willensbildung. DerKonflikt sei in einer Demokratie ein gewollter Dauerzustand, wie auchdas Spannungsverhältnis zwischen Bewahren und Verändern.In der repräsentativen parlamentarischen Demokratie mitregelmäßigen Wahlen, Berufspolitikern als Repräsentanten des Volkesund der Zuordenbarkeit von Verantwortung und nicht in plebiszitärenEntscheidungsformen sieht Lammert den besten Weg. "ParlamentarischeEntscheidungen sind selten genial, aber auch selten völlig daneben",so Lammert.Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte unterstrich in seinemVortrag die Notwendigkeit einer Streitkultur für das Funktioniereneiner Demokratie. "Streit ist wichtig", so Korte, "Wettbewerb,Auseinandersetzungen und Konflikte sind die Voraussetzung fürnotwendige Veränderung." Er kritisierte, dass die Deutschen in Bezugauf ihre Demokratie oft zu streitscheu seien. Eine Belebung derStreitkultur, für die es aktuelle Anzeichen gebe, werde derDemokratie gut tun. Der Präsident des ZdK, Thomas Sternberg, riefdazu auf, gegen die Tendenz zur Emotionalisierung der politischenDebatte auf die Kraft des rationalen Argumentes zu setzen und dieAuseinandersetzung über den richtigen Weg auf der Basis persönlicherfundierter Überzeugungen zu führen. "Mich beunruhigen der Hass undMüll, der mir insbesondere im Netz begegnet", so Sternberg.Die Präses der Synode der EKD, Irmgard Schwaetzer, rief dieChristen dazu auf, ihren Beitrag zur Revitalisierung der politischenKultur zu leisten und besonders den Dialog mit den Unentschlossenenzu suchen. "Wir haben als Menschen und natürlich auch als Christeneine Verpflichtung, uns für die Demokratie in die Bresche zu werfen."Der Essener Bischof und Vorsitzende der Kommission fürgesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz,Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, kündigte in seinem Schlusswort an,die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche inDeutschland wollten gemeinsam eine Erklärung zur Demokratieerarbeiten. In diesen Text müssten die Debatten über Bedeutung desKonflikts, der Identität und der Verantwortung in der Demokratieeingehen.Hannover, 23. März 2017Pressestelle der EKDPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell