Repower: Krüsi folgt auf Vincenz als Verwaltungsratspräsidentin

Landquart (awp) - Der Bündner Stromversorger Repower hat eine neue Verwaltungsratspräsidentin. An der Generalversammlung des Unternehmens, die am Mittwoch in Landquart durchgeführt wurde, wählten die Aktionäre Monika Krüsi in das Amt. Sie ersetzt den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz, der derzeit in Zürich in Untersuchungshaft sitzt.

Nebst Krüsi wählten die Aktionäre ausserdem neu auf Vorschlag der Axpo Holding Hansueli Sallenbach in den Verwaltungsrat. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten