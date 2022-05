Reporterverein sieht Klärungsbedarf zu leichterer Einreise für Russen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung von Regelungen für eine unkomplizierte Aufnahme von in ihrem Heimatland besonders gefährdeten Russinnen und Russen sieht die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) noch Klärungsbedarf. RSF-Geschäftsführer Christian Mihr sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Grundsätzlich begrüßt Reporter ohne Grenzen, dass es offenbar jetzt eine Einigung in der Bundesregierung gibt. Aber die Ankündigung ist an vielen entscheidenden Stellen noch unklar." Entscheidend sei das konkrete Verfahren, wovon dann abhänge, ob sich die Situation für die Gruppe der russischen Journalisten, die bislang einreisen und hier direkt weiterarbeiten wollen, tatsächlich schnell verbessere.

Mihr betonte auch: "Es wird von Einzelfällen gesprochen. Es ist nicht klar, ob es sich um ein Kontingent handelt oder ob es ein Listenverfahren ist und wenn ja, wie groß es sein soll." Bei den russischen Journalisten, die ausreisen wollten, handele es sich um eine größere Gruppe.

Am Montag war bekanntgeworden, dass die Bundesregierung besonders gefährdeten Russen die Einreise erleichtern will. Innenministerin Nancy Faeser sagte: "Die immer brutalere Aggression Russlands gegen die Ukraine wird von immer stärkerer Repression nach innen begleitet, insbesondere gegen die Presse, gegen Menschenrechtler und Oppositionelle." Im Einzelfall besteht laut Ministerium die Möglichkeit, über eine Regelung im Aufenthaltsgesetz ein Visum zu erhalten und längerfristige Aufnahme zu finden. Reporter ohne Grenzen hatte vor Wochen flexiblere Visa-Lösungen für russische Journalisten gefordert, die schnell in Deutschland weiterarbeiten möchten.

RSF regte an, nicht zu unterscheiden, ob sich die Betroffenen derzeit in Russland aufhalten oder bereits in Drittstaaten sind. Mihr sagte: "Ein Großteil der Menschen, die nach Deutschland wollen, weil sie zum Beispiel in Exilredaktionen arbeiten möchten, sind schon gar nicht mehr in Russland, sondern in Drittländern wie Armenien, Georgien oder Türkei." Zudem gebe es Journalisten, die bereits mit einem Schengen-Visum in Deutschland seien, das in Kürze auslaufe. Hier müsse es direkte Anschlussmöglichkeiten geben./rin/DP/eas