Reporter ohne Grenzen reicht Verfassungsbeschwerde gegen BND-Massenüberwachung ein

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) hatVerfassungsbeschwerde gegen den Bundesnachrichtendienst wegenVerletzung des Fernmeldegeheimnisses eingelegt. ROG wirft demdeutschen Auslandsgeheimdienst vor, im Zuge seiner Massenüberwachungden E-Mail-Verkehr der Organisation mit ausländischen Partnern,Journalisten und anderen Personen ausgespäht zu haben. Eineentsprechende Klage hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig imDezember abgewiesen (http://t1p.de/c2p6)."Die Massenüberwachung durch den BND stellt den journalistischenQuellenschutz und damit einen Grundpfeiler der Pressefreiheit inFrage", sagte ROG-Vorstandsmitglied Matthias Spielkamp. "Diebisherige Rechtsprechung verweigert den Betroffenen einen wirksamenRechtsschutz gegen diese weitreichende Überwachungspraxis. Wir sindzuversichtlich, dass das Bundesverfassungsgericht diesen unhaltbarenZustand endlich beenden wird."Konkret richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen die"strategische Fernmeldeüberwachung" des BND im Jahr 2013: Nach allem,was über den Umfang der Überwachung vor allem des E-Mail-Verkehrszwischen In- und Ausland sowie über die vom BND verwendetenSuchkriterien bekannt ist, muss ROG davon ausgehen, dass auchzahlreiche E-Mails der Organisation erfasst wurden - und dass diesePraxis unverhältnismäßig und nicht vom G-10-Gesetz gedeckt ist. Diesbeeinträchtigt massiv die Arbeit von ROG und verletzt die Interessender Organisation.Denn für zahlreiche Journalisten aus Deutschland und ausautoritären Staaten wie Usbekistan, Aserbaidschan oder China ist ROGein regelmäßiger und wichtiger Ansprechpartner, an den sie sich mitschutzwürdigen Anliegen oder vertraulichen Informationen wenden. DieAusforschung der Kommunikation durch den BND bedeutet, dass sichsolche Journalisten nicht mehr darauf verlassen können, dass ihreKommunikation vertraulich bleibt.Das Bundesverwaltungsgericht wies diese Klage im Dezember alsunzulässig ab, weil ROG nicht nachgewiesen habe, tatsächlich voneinem Eingriff in das Fernmeldegeheimnis durch den BND betroffengewesen zu sein (http://t1p.de/qsk5, AZ: 6 A 2.15). Mit dieserBegründung hatte das Gericht vergleichbare Klagen schon in derVergangenheit abgewiesen (http://t1p.de/el2s). Bei derVerfassungsbeschwerde wie auch bei der ursprünglichen Klage wird ROGvon dem Berliner Rechtsanwalt Niko Härting vertreten.Sie ist zu unterscheiden von einer geplantenVerfassungsbeschwerde, mit der ROG im Bündnis mit der Gesellschaftfür Freiheitsrechte und weiteren Partnern gegen das im Oktoberverabschiedete BND-Gesetz vorgehen will. (Zur ROG-Kritik amBND-Gesetz siehe http://t1p.de/uoih.)KURZE LÖSCHFRIST IM G-10-GESETZ VEREITELT EFFEKTIVEN RECHTSSCHUTZDie Verfassungsbeschwerde von ROG richtet sich mittelbar auchgegen die im G-10-Gesetz festgelegte Löschfrist für Protokolldaten (§6 Abs. 1 Satz 5 G10). Mit ihnen muss der BND die Vernichtung derpersonenbezogenen Informationen dokumentieren, die er im Zuge derÜberwachung erhobenen und bei der weiteren Bearbeitung aussortierthat. Das Gesetz sieht vor, dass diese Protokolldaten jeweils am Endedes Folgejahres zu löschen sind. Mit Verweis auf diese Vorschriftargumentierte das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zur Klagevon ROG, ein eventueller Rechtsverstoß lasse sich für das Jahr 2013nicht mehr nachweisen. Sofern es einen Grundrechtseingriff gegebenhabe, sei er durch die Löschung "folgenlos beseitigt" worden.Gemäß dieser Argumentation gäbe es jedoch faktisch keinenRechtsschutz gegen die meisten Überwachungsmaßnahmen nach demG-10-Gesetz. Denn die wichtigsten Anhaltspunkte, um abzuschätzen, mitwelcher Wahrscheinlichkeit man selbst überwacht wurde, ergeben sichaus dem Jahresbericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums desBundestags, das die Tätigkeit der deutschen Geheimdienstebeaufsichtigt. Der Bericht des Gremiums wird jedoch erst nach Ablaufder Löschfrist im G-10-Gesetz veröffentlicht - für das Jahr 2013erschien er am 8. Januar 2015.KLAGE GEGEN METADATEN-ANALYSESYSTEM DES BND WEITER ANHÄNGIGEinen anderen Teil der ursprünglichen Klage gegen den BND(http://t1p.de/jco7) hatte das Bundesverwaltungsgericht im Dezemberabgetrennt und weitere Aufklärung vom BND dazu verlangt. Dabei gehtes um die Metadatensammlung im BND-Verkehrsanalysesystem "VerAS", mitdem der Geheimdienst seit dem Jahr 2002 in großem UmfangVerbindungsdaten über Telefongespräche mit Auslandsbezug sammelt. Beider mündlichen Verhandlung am 14. Dezember stellten die Richter dazueingehende Nachfragen, die deutliche Zweifel an der Rechtmäßigkeitder Metadatensammlung erkennen ließen (http://t1p.de/c2p6). ROGbetrachtet VerAS als unverhältnismäßige und widerrechtlicheVorratsdatensammlung, die den journalistischen Quellenschutz unddamit einen Grundpfeiler der Pressefreiheit in Frage stellt.Beide Punkte der ursprünglichen Klage betreffen dieMassenüberwachung des BND - die sogenannten strategischeFernmeldeüberwachung, bei der der Geheimdienst Telekommunikation mitAuslandsbezug nach bestimmten Suchbegriffen auf"nachrichtendienstlich relevante" Inhalte durchforstet. 