Reporter ohne Grenzen: Trump muss Feindseligkeiten gegen Journalisten beenden

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert den künftigenUS-Präsidenten Donald Trump vor seiner Amtseinführung am Freitag auf,sein feindseliges Verhalten gegenüber Journalisten zu beenden."Mit seiner demonstrativen Geringschätzung kritischer Medien hatder künftige US-Präsident schon vor seinem Amtsantritt schwerenSchaden angerichtet", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr."Donald Trump stellt nicht nur wichtige Errungenschaften derPressefreiheit in den USA in Frage. Er gibt auch einbrandgefährliches Beispiel für Autokraten in aller Welt, die nurdarauf warten, unabhängige Journalisten ohne lästige Kritik desAuslands kaltstellen oder verfolgen zu können. Es ist höchste Zeit,dass Trump seine Angriffe auf die Medien einstellt und sich auf dastraditionelle Selbstverständnis der USA als Vorreiter derPressefreiheit besinnt."Im Wahlkampf wie auch in der Übergangszeit seit seinem Wahlsieghat Trump in Wort und Tat deutlich gemacht, dass er nicht bereit ist,die Rolle der Medien als unabhängige Kontrollinstanz seinespolitischen Handelns anzuerkennen. Auch viele Äußerungen seinesdesigniertes Spitzenpersonals geben mit Blick auf die PressefreiheitAnlass zur Sorge.SCHIMPFTIRADEN GEGEN KRITISCHE MEDIENSowohl vor als auch nach seinem Wahlsieg hat Trump kritischeMedienveröffentlichungen reihenweise mit regelrechten Schimpftiradenbeantwortet, teils verbunden mit frei erfundenen Behauptungen überdie Zielscheiben seiner Missgunst. So twitterte Trump kurz nachseiner Wahl wahrheitswidrig, die New York Times habe "wegen ihrersehr schlechten und äußerst inkorrekten Berichterstattung" über ihnTausende Abonnenten verloren (http://t1p.de/vc50). Den CNN-ReporterJeff Zeleny verunglimpfte er als "Teilzeit-Möchtegern-Journalist",weil Zeleny Trumps unbelegte Behauptung eines massenhaftenWahlbetrugs hinterfragt hatte (http://t1p.de/8ink).Den Fernsehsender CNN bezichtigte Trump vergangene Woche bei derersten Pressekonferenz nach seinem Wahlsieg ohne jeden Beleg, "FakeNews" zu verbreiten. Anlass war die Berichterstattung des Sendersüber ein in Washington kursierendes Dossier mit mutmaßlichkompromittierenden Informationen über Trump. An die Adresse desInternetportals BuzzFeed, das das Dossier in Gänze veröffentlichthatte, sprach Trump von einem "missglückten Haufen Müll".Dem CNN-Reporter Jim Acosta verweigerte Trump in derselbenPressekonferenz jede Antwort auf seine wiederholten Frageversuche.Trumps Sprecher Sean Spicer soll Acosta sogar gedroht haben, ihn ausdem Saal werfen zu lassen, falls er weiter versuche, seine Frage zustellen (http://t1p.de/6m0m). Der türkische Präsident Recep TayyipErdogan, der seit dem vergangenen Sommer massiv gegen jede kritischeBerichterstattung in seinem Land vorgeht, lobte Trumps Verhaltengegen den CNN-Reporter und merkte an, er selbst habe Kritiker aus denMedien auf die gleich Weise behandelt (http://t1p.de/vadi).TRUMPS SOCIAL-MEDIA-DIREKTOR VERBREITET FALSCHMELDUNGENDen Hauptstadtkorrespondenten in Washington verweigerte Trump nachder Wahl die seit Jahrzehnten übliche Mitreise zum ersten Besuch beiseinem Amtsvorgänger im Weißen Haus (http://t1p.de/dil8). Bei seinemersten Treffen mit einem ausländischen Regierungschef ließ er keinePressevertreter zu (http://t1p.de/zmov).Der Washington Post und mehreren weiteren Medien hatte TrumpsTross im Wahlkampf wegen kritischer Berichte diePresseakkreditierungen entzogen. Monatelang befehdete der Kandidatöffentlich die Fox-News-Moderatorin Megyn Kelly, die ihm bei einerFernsehdebatte mit scharfen Fragen zugesetzt hatte. Kelly erhieltdaraufhin zeitweise Morddrohungen und musste Personenschützeranheuern (http://t1p.de/6vf8). Per Twitter beschimpfte Trump imWahlkampf laut einer Dokumentation der New York Times insgesamt rund70 Journalisten und mehr als 20 Medien, einige von ihnen vielfach(http://t1p.de/pe3u).Auch der designierte Präsidentensprecher Spicer hat immer wiedereinzelne Journalisten oder Medien - insbesondere dasNachrichtenportal Politico - öffentlich schlechter oder falscherBerichterstattung bezichtigt (http://t1p.de/favs). Dan Scavino, derkünftig als Direktor für soziale Medien im Weißen Haus dienen soll,hat per Twitter wiederholt Falschmeldungen von der Webseite einesbekannten Verschwörungstheoretikers verbreitet (http://t1p.de/wdza).Die für das Weiße Haus zuständigen Korrespondenten der wichtigstenUS-Medien haben inzwischen angekündigt, Trump künftig geschlossenentgegenzutreten, sollte er erneut einzelne Journalisten beschimpfenoder ihre Fragen ignorieren. Lügen und Verzerrungen seitens Trumpsund seiner Sprecher würden sie klar benennen und die Urheber inbesonders gravierenden Fällen boykottieren, schrieben dieKorrespondenten in einem offenen Brief (http://t1p.de/qyfi).STRAFVERFOLGUNG VON JOURNALISTEN NICHT AUSGESCHLOSSENIn ihrer Summe offenbaren die Vorfälle eine gefährlicheFeindseligkeit gegen jede kritische Berichterstattung. Sollten Trumpund seine Regierung bestehende rechtliche Möglichkeiten anders alsfrühere Regierungen zu Ungunsten der Pressefreiheit ausschöpfen,könnten sie damit realen Schaden anrichten.US-Verfassungsexperten halten es zwar für unwahrscheinlich, dassTrump seine Wahlkampf-Ankündigung wahr machen kann,Verleumdungsklagen gegen Medien wegen "absichtlich negativer"Berichte zu erleichtern (http://t1p.de/ybgp, http://t1p.de/v5fd).Auch mehrere von Trump angekündigte Klagen gegen verschiedene Mediensind bislang offenbar eine Drohkulisse geblieben(http://t1p.de/kuqr).Sorge bereitet Juristen aber unter anderem die Aussicht, einemedienfeindliche Regierung könnte den Anwendungsbereich desSpionagegesetzes von 1917 weiter ausweiten und die vage formulierteRegelung nicht mehr - wie unter dem scheidenden Präsidenten BarackObama öfter als unter allen vorangegangenen Präsidenten geschehen(http://t1p.de/6e1i) - nur gegen Informanten aus demRegierungsapparat ins Feld führen, sondern auch gegen Journalisten,die über Verschlusssachen der Regierung berichten(http://t1p.de/emss).Auch der Schutz von Journalisten vor Verhaftung ist schwächer, alsdie bisherige Praxis vermuten lässt: Er besteht vor allem darin, dassder US-Justizminister in seiner Doppelfunktion alsGeneralstaatsanwalt die Haft in jedem Einzelfall genehmigen muss(http://t1p.de/aupi).Trumps Kandidat für den Posten, Jeff Sessions, legte sich beiseiner Anhörung vor dem Senat ausdrücklich nicht darauf fest,Journalisten grundsätzlich von Strafverfolgung wegen möglicherRechtsverstöße im Zuge ihrer Tätigkeit auszuschließen. Vielmehrdeutete er an, diese Praxis bei bestimmten Verletzungen desGeheimschutzes womöglich zu hinterfragen (http://t1p.de/z3vp).Sessions hat sich in seiner Zeit als Senator auch gegen einBundesgesetz zum Schutz journalistischer Quellen ausgesprochen, sichgegen eine Stärkung des US-Informationsfreiheitsgesetzes gesperrt undsich für mehr Überwachungsbefugnisse der Geheimdienste eingesetzt(http://t1p.de/s5ms).BEUNRUHIGENDE ÄUSSERUNGEN ZU WHISTLEBLOWERNNicht weniger beunruhigend sind die Äußerungen Trumps und seinesSpitzenpersonals zum Umgang mit Whistleblowern. Trump selbst hat denNSA-Whistleblower Edward Snowden als "Verräter", "Schande" und"Feigling" beschimpft (http://t1p.de/sog8). Sein designierterCIA-Chef Mike Pompeo bezeichnete eine Hinrichtung als angemesseneStrafe für Snowden (http://t1p.de/5icw).Anfang Januar forderte der designierte Präsident dieGeheimdienstausschüsse von Senat und Repräsentantenhaus auf zuuntersuchen, wie der Fernsehsender NBC vor ihm in den Besitz einesGeheimdienstberichts gelangt sei. Der Sender hatte detailliert überdie Schlussfolgerungen der Dienste zu den mutmaßlich von Russlandgesteuerten Hackerangriffen im Wahlkampf berichtet, über die Trumperst am Tag darauf offiziell unterrichtet werden sollte(http://t1p.de/mb9o).Verstörend sind auch Trumps Einlassungen zur Frage staatlicherGewalt gegen Journalisten im Ausland. Anlass war die Frage einesFernsehmoderators im Dezember 2015, ob seine Freude über lobendeÄußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin dadurchgeschmälert werde, dass Putin für Menschenrechtsverletzungen wieMorde an Journalisten verantwortlich sei. Trumps Antwort: Immerhinsei Putin ein Anführer, und auch die USA hätten viele Tote auf demGewissen. Erst auf eine spätere Nachfrage, ob er die Tötung vonJournalisten verurteilte, erwiderte Trump: "Gewiss, absolut" - nur,um gleich anschließend wieder Putins Führungsstärke zu preisen(http://t1p.de/hblj).Auf der jährlichen Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohneGrenzen stehen die USA auf Platz 41 von 180 Staaten. Mehr zur Lageder Pressefreiheit in den USA finden Sie unterwww.reporter-ohne-grenzen.de/usa.