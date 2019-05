ReporterTausch2019: Frische Impulse für den eigenen Beruf / 30 Zeitungen mit 55 Redakteurinnen und Redakteuren nehmen an BDZV-Aktion teil

Berlin (ots) - Eine fremde Stadt und neue Gesichter, eine andereRedaktion und neue Kollegen, unbekannte Themen und Herausforderungen- all dies wird den 55 Redakteurinnen und Redakteuren beim vomBundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) organisierten#ReporterTausch2019 begegnen. Vom 20. bis 26. Mai tauschen 30Zeitungen aus ganz Deutschland, von Flensburg im hohen Norden bisBalingen im Süden, von Cottbus im Osten bis Köln im Westen, dabeiuntereinander ihr Personal.BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff erklärt zur Aktion: "FürRedakteurinnen und Redakteure ist dies eine einmalige Gelegenheit,aus dem vertrauten Umfeld herauszukommen und zu erleben, wie beianderen Zeitungen gearbeitet wird. In der Branche stehen alle vor dengleichen Herausforderungen, was Transformation und Struktur betrifft.Der Reportertausch gewährt Einblicke, wie vielseitig dieser Wandelgestaltet wird." Journalistinnen und Journalisten erhielten frischeImpulse für den eigenen Beruf.2018 hatte der BDZV zum ersten Mal zu der Aktion aufgerufen, ander ebenfalls 55 Redakteurinnen und Redakteure von 30 Zeitungenteilnahmen.Unter www.reportertausch2019.de finden Sie ab sofort eineÜbersicht über die teilnehmenden Zeitungen und Informationen zu allenReporterinnen und Reportern sowie in der Woche vom 20. bis 26. Mailaufend Beiträge und Bilder von der Aktion.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deHans Hendrik FalkVerantwortlicher Redakteur VerbandskommunikationTelefon: 030/726298-233E-Mai falk@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell