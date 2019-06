Report von Plan International zum Welt-Flüchtlingstag: Mädchen in Beiruter Flüchtlingssiedlungen leiden unter Gewalt und Isolation

Hamburg (ots) - Mädchen in Beiruter Flüchtlingssiedlungen sind mitbeunruhigender Regelmäßigkeit sexualisierter und physischer Gewaltsowie Belästigung in ihrem Alltag ausgesetzt. Fast 70 Prozent der vonPlan International in den beiden großen BeiruterFlüchtlingssiedlungen Shatila und Bourj Al Barajneh sowie in Nabaa zuihrer Lebenssituation befragten Mädchen gaben an, nicht einmaltagsüber ihre Unterkünfte mit einem sicheren Gefühl verlassen zukönnen. Sie fühlen sich bedroht von betrunkenen oder Drogenkonsumierenden Männern in ihrer direkten Umgebung. Sie haben Angstvor Vergewaltigung und Kidnapping und ihre Eltern verbieten es ihnen,das Haus alleine zu verlassen. Dreiviertel aller befragten Mädchenfühlt sich deshalb einsam und isoliert, so die Ergebnisse des Reports"Heranwachsende Mädchen in Krisenregionen. Stimmen aus Beirut" derKinderhilfsorganisation Plan International.Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan InternationalDeutschland: "In den völlig überfüllten Flüchtlingssiedlungen sinddie Bedürfnisse von Mädchen unsichtbar. Mittlerweile kommt im Libanonauf etwa jeden vierten Bewohner ein Flüchtling. Der Druck aufRessourcen ist immens, und Mädchen leiden besonders darunter. AusAngst vor sexuellen Übergriffen werden sie weggeschlossen und lebenauf kleinstem Raum ohne jede Perspektive. Es ist begrüßenswert, dassdie Bundesregierung Mittel zur humanitären Hilfe vor Ort zurVerfügung stellt. Jedoch fordern wir, dass sie die Gelder zurhumanitären Hilfe zielgerichtet zur Stärkung und eigenständigenEntwicklung von Mädchen einsetzt. Jedes Mädchen muss zur Schule gehenkönnen und vor Frühverheiratung geschützt werden. Außerdem brauchensie geschützte Räume, wo sie sich mit Gleichaltrigen treffen können."In Bezug auf Bildungschancen ergaben sich klare Unterschiedezwischen libanesischen, palästinensischen und syrischen Mädchen. Mehrals 70 Prozent der wegen des Syrienkrieges ab 2011 nach Beirutgeflohenen syrischen Mädchen gaben an, die Schule gar nicht oder nurunregelmäßig besuchen zu können. Bei den libanesischen undpalästinensischen Mädchen waren es maximal 30 Prozent. Im Unterschiedzu libanesischen Mädchen und Mädchen aus palästinensischen Familien -die bereits seit Jahrzehnten unter dem Schutz des UN-Hilfswerks fürPalästinaflüchtlinge (UNRWA) in Beirut leben - scheitert derSchulbesuch der syrischen Mädchen daran, dass sie die von der UNRWAbereit gestellten Schulen nicht nutzen dürfen. In den öffentlichenund privaten Schulen sind die administrativen Hürden wie auch dieKosten so hoch, dass Eltern es meist aufgeben, ihre Töchtereinzuschulen. Stattdessen betrachten manche eine frühe Heirat alsbesten Schutz. Die befragten Mädchen berichteten, dass Bekannte inihrem Umfeld bereits ab 13 Jahren heiraten müssen.Der Libanon ist Heimat für viele Geflüchtete. Neben 450.000offiziell registrierten palästinensischen Flüchtlingen, die teilsschon seit vielen Jahrzehnten in dem kleinen Land unterUN-Protektorat leben, kamen infolge des Bürgerkrieges vermutlich mehrals eine Million Flüchtlinge aus Syrien dazu. Teils Palästinenser,die bereits in Syrien als Geflüchtete lebten und nun erneut fliehenmussten, vor allem aber Syrer auf der Flucht vor Gewalt. Damitbeherbergt das kleine Land im Vergleich zu seiner Einwohnerzahlextrem viele Flüchtlinge. Die vielen Schutzsuchenden haben dieRessourcen knapp werden und die Spannungen zwischen den verschiedenenGruppen zunehmen lassen, zumal die Gruppen alle einenunterschiedlichen Rechtstatus haben.Mit dem Report "Heranwachsende Mädchen in der Krise. Stimmen ausBeirut" gibt Plan Mädchen in einem prekären humanitären Kontext eineStimme, um Maßnahmen starten zu können, die auf ihre Bedürfnissezugeschnitten sind. Für den Report wurden 400 Mädchen zwischen zehnund 19 Jahren in den Flüchtlingscamps Shatila, Bourj Al Barajnehsowie dem dicht besiedelten Vorort Nabaa nahe Bourj Hammoud befragt,sowie Gespräche mit Eltern, Brüdern, Lehrern und anderenEntscheidungsträgern durchgeführt.Die englische Studie finden Sie zum Download in unseremPressebereich unter www.plan.de/presseWeitere Informationen:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation,Bramfelder Str. 70, 22305 Hamburg- Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278- Claudia Ulferts, Pressereferentin, Tel. 040 61140-267,presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell