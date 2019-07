"Report Mainz" - voraussichtliche Themen am Dienstag, 9. Juli 2019, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Birgitta Weber

Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 9. Juli 2019, ab21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:- Behandlung gegen Bares - Wie niedergelassene Ärzte ihrePatienten abkassieren- Marode Ausrüstung und mangelhafte Ausbildung - Wieso Deutschlandeinen Masterplan zur Waldbrandbekämpfung braucht- Millionenfacher Spendenmissbrauch - Wieso es nicht immer gutist, Gesetze zu streichen- Tiere im Todeskampf - Massive Tierschutzverstöße in derMilchproduktionModeration: Birgitta WeberBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell