"Report Mainz" erneut erfolgreichstes Politikmagazin / Magazin des Südwestrundfunks auch 2018 wieder an der Spitze der ARD-Magazine

Das ARD-Politikmagazin "Report Mainz" ist nach 2017auch im Jahr 2018 das erfolgreichste Politikmagazin bundesweit. DasMagazin des Südwestrundfunks erreichte im Durchschnitt einenMarktanteil von 10,8 Prozent und 2,83 Millionen Zuschauer und liegtdamit deutlich vor den anderen öffentlich-rechtlichen Magazinen undder privaten Konkurrenz."Report Mainz" machte in diesem Jahr Schlagzeilen mit Recherchenzu einer "Spitzel App" der türkischen Regierung, mit der ErdoganGegner denunziert werden können. Außerdem deckte das Magazin unterdem Titel "Die Drahtzieher von Chemnitz" auf, dass der OrganisatorMartin Kohlmann nicht nur ein bekannter Rechtspopulist ist, sondernein Rechtsextremist im Visier des Verfassungsschutzes. Beim ThemaOrganspenden berichtete "Report Mainz" bereits im Spätsommer darüber,dass nicht mangelnde Spendenbereitschaft der Deutschen Hauptursachefür die geringe Zahl der Organentnahmen ist, sondern die schlechteAusstattung der Kliniken. Bundesweit entstand so eine breitegesellschaftspolitische Diskussion.Gespür für relevante Themen"Den Spitzenplatz unter den politischen Magazinen erringt man nur,wenn man ein Gespür für Themen hat, die die Zuschauer wirklichinteressieren und die relevant sind. Wenn diese Themen seriösrecherchiert und verständlich aufbereitet sind, wird das von denZuschauerinnen und Zuschauern belohnt. Das freut den Moderator undeinen Chefredakteur erfüllt diese Beständigkeit mit Stolz auf einetolle Redaktion", so Fritz Frey, Moderator des Magazins undSWR-Chefredakteur, zum Ergebnis.Erfolgreich waren auch mehrere Recherchekooperationen, diegemeinsam von den drei ARD-Politikmagazinen "Report Mainz", "Fakt"und "Report München" zum NSU produziert wurden. Zum vierten Malentstand daraus eine Story im Ersten mit dem Titel "Das Terrornetz -Zschäpes Helfer vor Gericht". Gemeinsam mit dem Spiegel deckte"Report Mainz" auf, dass es eine weitere Großspende an die AfD voneiner niederländischen Stiftung gab. Eine intensive Rechercheoffenbarte das doppelgleisige Lavieren der Gülen Bewegung."Investigative Recherche auf hohem Niveau" "Die Zuschauer schätzeninvestigative Recherche auf hohem Niveau", so Birgitta Weber,Redaktionsleiterin "Report Mainz" und Abteilungsleiterin Inland desSWR. "Sie vertrauen 'Report Mainz' und wissen, dass wir mutigMissstände aufdecken und Verantwortliche konfrontieren. Nach wie vorist das unser Markenzeichen."Enge Zusammenarbeit mit der Recherche Unit des SWR Das Magazinarbeitet auch eng mit der Rechercheunit zusammen, die der SWR voreinem Jahr gegründet hat. Die Recherchen der Unit machen immer wiederSchlagzeilen, so etwa in der Diesel-Affäre mit einerunveröffentlichten Studie des Umweltbundesamtes, wonachStickstoffdioxid jährlich 8.000 Todesfälle verursacht. Aber auch imSWR-Sendegebiet gab es zahlreiche Enthüllungsgeschichten wie zurJesidin Ashwaq T., die meinte, in Baden-Württemberg ihren IS-Peinigerwiedererkannt zu haben, oder die Recherche über eine Vergewaltigungin der JVA Diez verbunden mit der Aufdeckung von Behördenversagen inGefängnissen, die auch über Rheinland-Pfalz hinaus für breite medialeResonanz sorgte. Ein weiterer Beleg für die publizistischeSchlagkraft des SWR.