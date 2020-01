"Report Mainz" am Di., 7.1.2020, 21:45 Uhr im Ersten - Voraussichtliche Themen (FOTO)

Mainz (ots) - An die Redaktionen Politik / FernsehenThemen in "Report Mainz" Dienstag, 7. Januar 2020, 21:45 Uhr im Ersten /Moderation: Fritz Frey"Report Mainz" bringt am Dienstag, 7. Januar 2020, ab 21:45 Uhr im Erstenvoraussichtlich folgende Beiträge:- Wohnungsmangel - warum immer mehr Menschen zum Spielball vonBauunternehmen werden- Kampf um Demokratie - wie sich Bürger gegen rechte Gruppenwehren- Parallelgesellschaft - warum sich Deutsch-Türken der zweiten unddritten Generation immer häufiger zurückziehenModeration: Fritz FreyBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder-33352.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4483312OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell