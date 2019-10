"Report Mainz": Themen am Di., 22. Oktober 2019, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Fritz Frey (FOTO)

Mainz (ots) -"Report Mainz" bringt am Dienstag, 22. Oktober 2019, ab 21:45 Uhrim Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:- Kampf gegen hohe Mieten - Wie Steuergesetze günstige Mietentorpedieren- PKW-Maut - Wie der Verkehrsminister private Betreibersubventionieren wollte- Nach Türkei-Einmarsch in Nordsyrien - Wie sich der Konflikt aufDeutschland überträgt Moderation: Fritz FreyBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell