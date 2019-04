"Report Mainz": Themen am 9.4.2019, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Fritz Frey

Mainz (ots) - "Report Mainz" bringt am Dienstag, 9. April 2019, um21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:- Käfig- oder Bodenhaltung - Falsch deklarierte Wachteleier indeutschen Supermärkten?- Dubiose Geldflüsse - Eine Chronologie des AfD-Spendenskandals- Menschenrechtsverletzungen, leidende Bevölkerung - Die verfehlteNaturschutzpolitik von Bundesregierung und KfW in AfrikaModeration: Fritz FreyBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell