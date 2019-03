"Report Mainz": Neuer Abgasskandal? Warum ältere Benziner Dreckschleudern sind

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Mainz (ots) - Ältere Benzinfahrzeuge tragen ganz erheblich zurLuftverschmutzung bei, das haben Recherchen von "Report Mainz"(heute, 12.3., 21.45 Uhr im Ersten) aufgedeckt. Der Grund dafür sindfehlerhafte Austausch-Katalysatoren, die auf dem deutschenAutoteile-Markt massenhaft verkauft werden. Messungen der DeutschenUmwelthilfe, die "Report Mainz" mit der Kamera begleitet hat, zeigen,dass diese Billig-Katalysatoren die Grenzwerte für Stickoxide zumTeil erheblich überschreiten."Nur der hochwertige Katalysator hat den Grenzwert eingehalten.Die Billig-Kats sind alle weit über dem Grenzwert", erklärt derProjektmanager der Deutschen Umwelthilfe, Simon Annen. Einige Modellelagen beim Stickoxid-Ausstoß im Bereich der manipuliertenDieselfahrzeuge. "Das Problem ist, dass wir bei der Abgasuntersuchung(AU) gar keine Stickoxide messen. Das heißt, wenn ein Katalysator indiesem Bereich nicht funktioniert, kann das nicht auffallen", erklärtThomas Schuster von der Kfz-Prüforganisation "KÜS". So konnte dasTeam von "Report Mainz" zeigen, dass ein VW Passat trotz mangelhaftemBillig-Katalysator ohne Probleme die AU bestand. "Das heißt,ausgerechnet der Stoff (Stickoxide), über den die Republik seitJahren diskutiert, wird bei der Auspuffmessung nicht gemessen. Dasist natürlich ein Unding und müsste dringend geändert werden",kritisiert der grüne Verkehrspolitiker Oliver Krischer.Massenhaftes Problem"Katalysatoren verlieren nach durchschnittlich rund 8 Jahren oderüber 80.000 Kilometern ihre Leistung", so Philipp Schulte,Geschäftsführer des deutschen Kat-Herstellers HJS. Dann müssen siegegen einen Austausch-Katalysator ersetzt werden. Dieser Markt werdevon Billig-Katalysatoren aus Spanien und England beherrscht, "wirschätzen das Dreiviertel des Marktes Billigkatalysatoren sind, dasist stark zunehmend. Die Preise dominieren da den Markt", so PhilippSchulte. Ein Katalysator-Hersteller aus dem Badischen zitiert auseiner Marktanalyse, laut der pro Jahr bis zu 900.000Billig-Katalysatoren in Deutschland verkauft werden. BeiOnline-Händlern oder auf der Plattform "ebay" gibt es zehntausendeAngebote für nahezu alle Benzin-Fahrzeugmodelle.Gespart wird an EdelmetallenOhne funktionierenden 3-Wege-Katalysator stoßen auchBenzin-Fahrzeuge sehr hohe Konzentrationen an Stickoxiden aus. Dochdie Edelmetalle in den Katalysatoren reduzieren die Schadstoffenormalerweise deutlich. Zum Einsatz kommen Platin, Palladium undRhodium. Letzteres ist das teuerste der drei Edelmetalle und sorgtfür die Reduzierung der Stickoxide. Nach Angaben der deutschenKat-Hersteller kostet ein mit Edelmetallen beschichtetes Innenteileines Katalysators mehr als 100 Euro - der gesamte Kat zwischen 300und 500 Euro. Aber die Billigkatalysatoren werden als Komplettsetsinklusive aller Rohre im Internet schon ab 50 Euro angeboten. "Damuss man einfach davon ausgehen, dass ein seriöses Bauteil für denPreis nicht hergestellt werden kann" so Philipp Schulte.Analysen von "Report Mainz""Report Mainz" hat einen weit verbreiteten Billigkatalysator füreinen VW-Golf in einem unabhängigen Labor untersuchen lassen. DieErgebnisse waren eindeutig. Der Katalysator enthielt nur 0,1 Gramm anEdelmetallen. In einem baugleichen Qualitätskat aus Deutschland lagder Gehalt 10-mal so hoch. Beim für die Stickoxide wichtigen Rhodiumhatte der Billigkat sogar nur ein Dreißigstel der nötigen Menge. OhneEdelmetalle funktioniert ein Katalysator nicht.Problem ist Behörden seit Jahren bekanntDie Recherchen von "Report Mainz" decken sich mit den Ergebnisseneiner Untersuchung der "Bundesanstalt für Straßenwesen" (BASt) ausdem Jahr 2015. Experten der BASt hatten mehrere günstigeKatalysatoren verdeckt gekauft und untersucht. Einige Modelle lagenbereits im Neuzustand weit über den erlaubten Stickoxid-Grenzwerten,andere versagten nach 10.000 oder 40.000 Kilometern Fahrleistung."Das Problem ist den Behörden also seit Jahren bekannt, aber dasVerkehrsministerium hat überhaupt nichts unternommen", kritisiertOliver Krischer, Verkehrsexperte der Grünen im Bundestag. Für einInterview stand man bei der Bundesanstalt nicht zur Verfügung. DasBundesverkehrsministerium bestätigte "Report Mainz" schriftlich, dasses Probleme mit "unzureichender Qualität von Austauschkatalysatoren"gebe. Ein Interview zu dem Thema lehnte das Verkehrsministerium ab.Diese Katalysatoren hätten aber EU-Zulassungen und daher seiendeutschen Behörden die Hände gebunden. Ein nationaler gesetzlicherAlleingang sei ein Verstoß gegen die geltenden EU-Bestimmungen fürden Binnenmarkt, so das Verkehrsministerium.Forderung: Kontrollen verbessernExperten fordern jetzt, dass neben der Abgasuntersuchung (AU) auchdie Zulassung für Katalysatoren verbessert werden müsse, damitmangelhafte Kats nicht auf den Markt kommen. "Wenn Institutionenihrem Auftrag nicht nachkommen und der Auftrag ist an dieser Stelledie Gesundheit der Menschen und saubere Luft in Innenstädten, dannist das für mich Staatsversagen", so Oliver Krischer. DasKraftfahrtbundesamt beantwortete weder schriftlich noch in einemInterview die Fragen von "Report Mainz".Zitate gegen Quellenangabe freiBei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell