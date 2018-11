"Report Mainz": Kritik an Bahn nach ICE-Brand in Montabaur / 39 Brände in ICEs in den vergangenen 10 Jahren / Lokführer: "Bahn überbrückt Schutzrelais"

Mainz (ots) -Sperrfrist: 06.11.2018 05:05Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Seit 2008 hat es 39 Mal in ICEs der Deutschen Bahn gebrannt. Daserklärte die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) aufAnfrage des ARD-Politikmagazins "Report Mainz". In 36 Fällen mussteder Zug ganz oder teilweise evakuiert werden. Das haben weitereRecherchen von "Report Mainz" ergeben.Alleine in diesem Jahr hat es bisher in drei ICEs Feuer oder Rauchgegeben, davon zweimal auf der Schnellfahrstrecke Köln/Rhein-Main.Auch 2006, 2014 und 2017 gab es auf dieser Strecke je einen Brand.Die Strecke gilt als sehr anspruchsvoll, auf ihr werden nur ICEs derBaureihe 3 planmäßig eingesetzt. Bahnexperte Prof. Markus Hechtbegründet die hohe Zahl der Brände auf der Schnellfahrstrecke: "DieLeistungsanforderung dort ist sehr hoch, gleichzeitig gibt es zuwenige Fahrzeuge. In der Folge werden Züge mit Schäden auf dieStrecke geschickt." Angesichts der Gesamtzahl der Brände in ICEsfordert er: "Wir brauchen eine zuverlässige Bahn. Und eine unsichereBahn kann nicht zuverlässig sein."Zuletzt waren am 12. Oktober dieses Jahres in der Nähe vonMontabaur zwei Waggons des ICE 511 völlig ausgebrannt. Im Interviewmit "Report Mainz" bewertet Professor Hecht Zeugenaussagen zu diesemUnfall. Sie deuteten "ganz stark auf eine Explosion im Kühlkreislaufdes Transformators hin". Hecht erklärt weiter: "So etwas tritt auf,wenn das Buchholzrelais nicht funktioniert." Dieses Bauteil ist dafürzuständig das Transformatoren-Öl zu überwachen, eine Überhitzung zumelden und notfalls den Transformator abzuschalten. Derzeit wird dieUrsache des Brandes von der Bundesstelle fürEinbahnunfalluntersuchung ermittelt. Mit einem Abschlussbericht wirderst in einigen Monaten gerechnet.Ein Sprecher der Deutschen Bahn räumte gegenüber "Report Mainz"ein, dass die Deutsche Bahn gelegentlich das Buchholzrelaisüberbrücke, aber nur bei ICE 1 und ICE 2. Eine Überbrückung desBuchholzrelais sei beim ICE 3 und ICE T grundsätzlich nicht zulässigund in den Wartungsprozessen der Bahn nicht vorgesehen. "EineÜberbrückung ist nach unserem Kenntnisstand bei ICE 3 und ICE T nichtvorgekommen", so der Bahn-Sprecher.Ein Lokführer wirft gegenüber "Report Mainz" der Deutschen Bahndagegen vor, dass sie auch ICE-3-Züge mit einem überbrücktenBuchholzrelais fahren lasse. Weitere Lokführer berichten schriftlich,dass sie schon ICE 3 gesteuert hätten, bei denen eines der Relaisüberbrückt gewesen sei. Die Transformatoren befinden sich beim ICE 3nicht wie bei den ICEs älterer Bauart in einem Triebkopf, sondernsind unter den Waggons verteilt. Jeder Trafo wird mit 1640 Litern Ölgekühlt.Bahnexperten halten das Überbrücken des Relais' für einSicherheitsrisiko. Prof. Arnd Stephan von der TU Dresden meint: "Dasist ein wichtiger Schutzmechanismus, der sollte nicht außer Betriebgesetzt werden. Grundsätzlich ist ja auch in den Betriebsregimen undin den Instandhaltungsanweisungen solcher Transformatoren undFahrzeuge vorgeschrieben, dass der Schutz als einer der wesentlichenSchutzmechanismen im Betrieb sein soll." Prof. Markus Hecht sagt:"Das Buchholzrelais ist ein Basissicherheitselement, das darf ichnicht überbrücken."Im Gespräch mit "Report Mainz" kritisiert der Feuerwehrinspekteurdes Kreises Neuwied, Werner Böcking, dass die Bahn die Feuerwehrennicht ausreichend über Gefahrenquellen an Bord von ICEs aufgeklärthabe. Böcking war am 12. Oktober beim Brand vor Ort und sagtegegenüber "Report Mainz", dass er sich einen Brand solchen Ausmaßesnicht habe vorstellen können. Böcking: "Ein solches Brandszenariowurde seitens des Notfallmanagements der Deutschen Bahn immer sodargestellt: 'Das kann doch eigentlich gar nicht passieren. Was solldenn da brennen?'"Böcking fordert im Interview mit "Report Mainz" von der Bahn eineengere Zusammenarbeit mit den Rettungskräften und ein besseresNotfallmanagement. Böcking berichtet, dass der Notfallmanager beimBrand am 12. Oktober erst etwa 40 Minuten nach der Alarmierung vorOrt gewesen sei, vorgesehen seien maximal 30 Minuten. DieRettungskräfte dagegen hätten den brennenden Zug bereits nach etwaelf Minuten erreicht. Sie haben demnach fast eine Dreiviertelstundedarauf warten müssen, dass der Notfallmanager die Oberleitung erdet.Erst dann durfte die Feuerwehr mit dem Löschen beginnen.Zitate gegen Quellenangabe frei.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933371Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell