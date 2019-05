"Report Mainz": Fast jeder zweite Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn fühlt sich überlastet / Sendung: 7.5.2019, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Fritz Frey

Mainz (ots) - "Report Mainz"-Social-Media-Umfrage /Bahn-Aufsichtsrat: Tägliche Zugausfälle wegen Personalmangel /Bahn-Experte fordert bezahlten BereitschaftsdienstFast jeder zweite Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn fühlt sichdurch seine Arbeit überlastet. Das hat eine nicht-repräsentativeSocial-Media-Umfrage des ARD-Politikmagazins "Report Mainz" untermehr als 200 Fahrdienstleitern ergeben. 30 Prozent von ihnen gabenan, durch die Überlastung gesundheitliche Beschwerden zu haben. Knappjeder zehnte Fahrdienstleiter habe deshalb bereitssicherheitsrelevante Fehler gemacht, sei zum Beispiel während derArbeit eingeschlafen, habe eine Weiche zur falschen Seite gestelltoder einen Bahnübergang nicht geschlossen. Wegen des Personalmangelssei fast jeder zweite in den vergangenen zwölf Monaten mindestenseinmal aus dem Urlaub gerufen worden, weil Dienste anderweitig nichthätten besetzt werden können.Wegen des Personalmangels fallen nach Angaben desBahn-Aufsichtsrates und Betriebsratsvorsitzenden der DB-Regio JürgenKnörzer täglich Züge aus. "Alle Ressourcen werden knappgehalten undPersonal kostet Geld. Lange geht das nicht mehr gut."Dirk Flege, Vorsitzender des Arbeitskreises "Fachkräfte" des vomBundesverkehrsministerium eingesetzten "Zukunftsbündnis Schiene",fordert deshalb einen flächendeckenden, bezahltenBereitschaftsdienst. "Wenn einer krank wird, dann muss eine anderePerson sofort ansprechbar sein". Es müsse die Ausnahme bleiben, ausdem Urlaub zurückgeholt zu werden.Die Deutsche Bahn äußerte sich gegenüber "Report Mainz"schriftlich zu den Ergebnissen der Umfrage unter Fahrdienstleitern."Gefährliche Ereignisse" gebe es nur "sehr selten". Außerdem verweistdas Unternehmen darauf, im vergangenen Jahr bundesweit 1.300Fahrdienstleiter eingestellt zu haben. In diesem Jahr wolle die Bahn22.000 neue Stellen schaffen.Im Interview mit "Report Mainz" äußert sich Bahnexperte Dirk Flegeskeptisch: "Ob das am Ende des Jahres zu einer spürbaren Verbesserungfür die Bahnkunden führt, das wage ich zu bezweifeln." Viele dieserStellen ersetzten lediglich Bahnmitarbeiter, die den Konzernverließen. "Wir werden weiter Mangel vor uns herschieben", sagteFlege dem ARD-Politikmagazin.Auf "Report Mainz"-Nachfrage räumt die Bahn ein: 13.000 der 22.000neuen Mitarbeiter würden lediglich die voraussichtliche Fluktuationabdecken, rund 20 Prozent davon seien rentenbedingte Abgänge. Neugeschaffen würden tatsächlich nur rund 9.000 Stellen.Zitate gegen Quellenangabe "Report Mainz" frei.Bei Rückfragen rufen Sie bitte in der Redaktion "Report Mainz" an:06131 929-33351/2http://x.swr.de/s/ztoOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell