Reply S.p.A. kann optimistisch auf die 2. Jahreshälfte blicken!

bei Reply brummt das Geschäft. Im 1. Halbjahr verzeichnete die Gruppe einen Umsatz von 441,6 Mio €; dies entspricht einer Steigerung von 14,3%. Außerdem wurde die Profitabilität verbessert. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 18,7% auf 57,0 Mio €. Der Vorsteuergewinn von 53,5 Mio € hat sich im Vergleich zu 2016 um 13,1% erhöht. Die Netto-Finanzposition wuchs von 23,3 auf 35,3 Mio €. „Reply konnte in den ersten 6 Monaten sehr positive Ergebnisse erzielen, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf die Rentabilität“, so der Präsident.

Reply hat die erhöhte Prognose für 2017 bestätigt und rechnet mit einem Umsatzanstieg um 13,5%

Insbesondere das 2. Quartal zeichnete sich durch ein kräftiges Wachstum aus und lässt optimistisch auf die 2. Jahreshälfte blicken. Die Stärke von Reply liegt in der Fähigkeit, Innovationen aufzugreifen und sie den Anforderungen der Unternehmen anzupassen. Die Gruppe war unter den ersten, die sich mit Big Data, Cloud Computing, Internet der Dinge sowie Augmented und Virtual Reality befassten. Heute sind die neuen Herausforderungen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, also jene Technologien, die in allen Branchen eingeführt werden.

Dafür investiert Reply in Know-how, um die Unternehmen bei der Transformation der kommenden Jahre zu unterstützen. Dadurch steigen die Investitionen der Kunden; auch größere Projekte stehen auf der Agenda. Reply hat die erhöhte Prognose für 2017 bestätigt und rechnet mit einem Umsatzanstieg um 13,5%. Die in 2016 erzielte EBIT-Marge von 12,8% soll leicht verbessert werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.