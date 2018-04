Mainz (ots) -Elektrogeräte sind vielfach zu reinen Wegwerfartikeln geworden.Gegen diesen Trend setzen manche verstärkt auf Wiederherstellung undInstandsetzung. Am Samstag, 28. April 2018, 17.35 Uhr, blickt "planb" im ZDF auf "Die Reparatur-Revolution - Weiternutzen stattwegwerfen". Der Film von Christian Bock und Birgit Tanner zeigt, wiedie Verbraucher, die Wirtschaft und die Umwelt gleichermaßen vonReparaturen profitieren können.Detlef Vangerow aus Reutlingen findet in einem Wertstoff-Containerstatt Schrott häufig Elektrogeräte wie Staubsauger, Mixer, Radios,die funktionieren oder nur leicht beschädigt sind. 2015 warfen dieDeutschen laut einer Studie des Umweltbundesamtes 722.000 TonnenElektro-Altgeräte weg. Viele Geräte können repariert und weiterbenutzt werden. Deshalb hat Detlef Vangerow ein Unternehmengegründet, das "Reparateure" ausbildet und mithilft, den altenGeräten zu mehr Lebenszeit zu verhelfen - oder sie sogar "besser alsneu" zu machen, zum Beispiel Röhrenradios mit Musik-WLAN undWaschmaschinen mit Handysteuerung auszustatten.Von einer "Reparatur-Revolution" würde auch die Wirtschaftprofitieren. Laut einer Studie von 2016, die von derUnternehmensberatung McKinsey mit erstellt wurde, könnte dieWirtschaft bis 2030 jährlich um 0,3 Prozent schneller wachsen, wennRohstoffe möglichst lange genutzt werden. Eine längere Nutzungsdauervon Elektrogeräten hätte auch positive Auswirkungen auf die Umwelt:Viele Rohstoffe, die in den Geräten verbaut werden, sind knapp, dieEntsorgung ist schwierig.In Belgien hat man bereits ein System, das das Reparieren fördert:"De Kringwinkel". Wie in Deutschland werden auch in BelgienElektronikgeräte, Kleidung, Fahrräder und ähnliches gesammelt.Allerdings genügt in Belgien ein Anruf und die Mitarbeiter von "DeKringwinkel" holen die Geräte ab, reparieren sie und verkaufen siegünstig.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell