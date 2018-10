Reparaturkosten für Handys in Deutschland: Hamburg und Bayern am teuersten - Niedersachsen am günstigsten (FOTO)

Hannover (ots) -Handyreparaturen sind im Vergleich zu 2017 in zehn Bundesländerngünstiger geworden. Doch Hamburger müssen auch 2018 noch tief in dieTasche greifen: Mit durchschnittlich 113 Euro ist Hamburg dasBundesland mit den teuersten Handyreparaturen. Die Niedersachsenhaben hingegen mit rund 87 Euro die günstigsten Reparaturen. GroßeUnterschiede sind auch bei Herstellern zu beobachten: Diedurchschnittlichen Kosten für eine Displayreparatur schwanken vonHersteller zu Hersteller um bis zu 125 Euro.Clickrepair, der Reparatur-Marktplatz von Wertgarantie, hat sichauch in diesem Jahr Reparaturkosten von über 500 Handywerkstättendeutschlandweit angeschaut. Smartphone-Nutzer können sich freuen:Denn insgesamt sind die Kosten für eine Handyreparatur in 10Bundesländern gefallen. Obwohl Hamburg das Bundesland ist, das auchin diesem Jahr wieder die höchsten Reparaturkosten aufweist, ist hierdie höchste Kostensenkung von 20 Euro zu verzeichnen. Damit istHamburg immer noch fast 30 Prozent teurer als Niedersachen mitdurchschnittlich 87 Euro für eine Handyreparatur. In Hessen sind dieKosten für eine Reparatur für das Smartphone sogar um 12 Eurogestiegen.Bundesland* Kostenentwicklung 2018 2017Hamburg -20 EUR 113 133Schleswig-Holstein -11 EUR 94 105Sachsen -7 EUR 90 97Saarland -7 EUR 91 98Thüringen -7 EUR 93 100Bayern -5 EUR 96 101Baden-Württemberg -3 EUR 94 97Rheinland-Pfalz -3 EUR 95 98Niedersachsen -2 EUR 87 89Brandenburg -1 EUR 92 93Sachsen-Anhalt 0 92 92Berlin +1 EUR 95 94Mecklenburg-Vorpommern +4 EUR 94 90Nordrhein-Westfalen +5 EUR 95 90Hessen +12 EUR 90 78deutschlandweit -1 EUR 94 95Durchschnitt Reparaturkosten in EUR nach Bundesland (*Bremen wurdeauf Grund der Werkstattdichte nicht berücksichtigt)Displayreparaturen sind in Düsseldorf am günstigstenWährend deutschlandweit eine Displayreparatur durchschnittlich 158Euro kostet, gibt es große Unterschiede in den zehn größten StädtenDeutschlands: In Düsseldorf sind die Displayreparaturen mit 113 Eurobesonders günstig. Dortmunder müssen hingegen für eineDisplayreparatur durchschnittlich 179 Euro aufbringen. Wer denVersandweg nicht scheut, kann bei einer ortsunabhängigen Reparaturdie regionalen Kostenunterschiede umgehen.Stadt DisplayreparaturDüsseldorf 113 EURFrankfurt am Main 148 EURKöln 149 EURBerlin 155 EURStuttgart 159 EURMünchen 162 EURLeipzig 162 EUREssen 168 EURHamburg 175 EURDortmund 179 EURDurchschnittliche Kosten für eine Displayreparatur in den zehngrößten Städten DeutschlandsTreiben Googles Pixel-Modelle die Reparaturkosten beim Herstellerin die Höhe?Die Kosten variieren jedoch nicht nur je nach Bundesland oderStadt, sondern auch nach einzelnen Smartphone-Herstellern. Währendeine Displayreparatur im Durchschnitt für ein Sony Smartphone stolze153 Euro kostet, sind es bei Apple hingegen 127 Euro - dies könnte amgroßen Angebot an Reparaturdienstleistern und den günstigenCopy-Ersatzteilen liegen. Richtig tief in die Tasche greifen, müssenSmartphone-Nutzer von Samsung und Google mit ihren Top-Modellen, dennhier schlägt die Displayreparatur bei Samsung mit 190 und Google mit220 Euro deutschlandweit zu Buche.Displays bleiben die Schwachstelle der SmartphonesMit 47 Prozent wird beim Reparatur-Marktplatz von Wertgarantie dieToucheinheit am meisten repariert, gefolgt vom Tausch der Glasfrontmit 31 Prozent und den Akkureparaturen mit zehn Prozent. Zudem ist zuerkennen, dass in den vergangenen zwölf Monaten 68 Prozent Männer undlediglich 32 Prozent Frauen eine Reparatur über denReparatur-Marktplatz von Wertgarantie in Auftrag gegeben haben.Berlin hat die meisten SchadenfälleMecklenburg-Vorpommern bildet den Durchschnitt anReparaturaufträgen über Clickrepair in Deutschland. Die wenigstenHandyreparaturen pro 100.000 Einwohner weisen die Saarländer auf mitmehr als einem Drittel weniger als Mecklenburg-Vorpommern.Spitzenreiter mit 27 Prozent mehr Aufträgen als DeutschlandsDurchschnitt ist Berlin, gefolgt von Baden-Württemberg (20 Prozent)und Bayern (19 Prozent).Bundesland ProzentBerlin +27%Baden-Württemberg +20%Bayern +19%Brandenburg +18%Niedersachsen +8%Thüringen +5%Mecklenburg-Vorpommern Ø DeutschlandSachsen-Anhalt -2%Sachsen -3%Hessen -3%Nordrhein-Westfalen -5%Schleswig-Holstein -8%Rheinland-Pfalz -13%Hamburg -18%Saarland -35%Verteilung der Reparaturaufträge auf 100.000 Einwohner überclickrepair in Deutschland 2018Über clickrepair.de:www.clickrepair.de ist der Reparatur-Marktplatz von WERTGARANTIEfür Handys und Smartphones. Mit mehr als 500 Handywerkstättenbundesweit ist clickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereichvon Handys und Smartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größteVergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. 